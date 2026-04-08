Prímerie vo vojne USA a Izraela proti Iránu je v súlade so „všeobecnými požiadavkami“ Teheránu, uviedol v stredu iránsky prezident Masúd Pezeškiján, informoval britský denník The Guardian, píše TASR.
Vo svojom príspevku na sieti X Pezeškiján uviedol, že prímerie podľa neho zohľadňuje hlavné princípy požadované Iránom. Pripomenul, že ide aj o dôsledok „obety padlých predstaviteľov iránskeho vedenia“ – vrátane najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího – a mobilizácie verejnosti. Dodal, že Teherán bude teraz pokračovať v jednotnom postupe na diplomatickej, obrannej aj vnútropolitickej úrovni.
Pezeškiján sa týmto vyhlásením pridal k ďalším iránskym predstaviteľom, ktorí dohodu o prímerí označili za víťazstvo. Prvý viceprezident Mohammad Rezá Áref na sieti X napísal, že „sa začala éra Iránu“, zatiaľ čo Najvyššia rada národnej bezpečnosti vyhlásila, že Spojené štáty utrpeli „nespochybniteľnú, historickú a zdrvujúcu porážku“.
Denník Le Monde uviedol, že Pezeškiján v telefonáte s pakistanským premiérom Šáhbázom Šarífom potvrdil, že sa iránska delegácia zúčastní na mierových rokovaniach v Islamabade. Úrad premiéra však nespresnil termín ich konania.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v príspevku na sociálnych sieťach označila prímerie vo vojne s Iránom za „víťazstvo Spojených štátov“, o ktoré sa zaslúžil prezident USA Donald Trump a „naša výnimočná armáda“.
Pripomenula, že Trump od samého začiatku operácie Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť) odhadoval, že bude trvať štyri až šesť týždňov. „Vďaka mimoriadnym schopnostiam našich vojakov sa nám podarilo dosiahnuť a dokonca prekonať naše hlavné vojenské ciele už za 38 dní,“ uviedla Leavittová.
Zároveň dodala, že tento úspech americkej armády vytvoril maximálny tlak, ktorý Trumpovi a jeho tímu „umožnil viesť tvrdé rokovania, ktoré teraz otvorili priestor pre diplomatické riešenie a dlhodobý mier“. Vo svojom príspevku Leavittová doplnila, že Trumpovi sa navyše podarilo dosiahnuť opätovné otvorenie Hormuzského prielivu.
„Nikdy nepodceňujte schopnosť prezidenta Trumpa úspešne presadzovať záujmy Ameriky a sprostredkovať mier,“ zdôraznila hovorkyňa Bieleho domu.