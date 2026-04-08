Slovensko postupne buduje kapacity na zapojenie sa do obnovy Ukrajiny, vytvorilo aj vlastný fond, ktorý má spravovať Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV).
Vyplýva to z Výročnej správy o stave implementácie strategického rámca pre zapojenie Slovenskej republiky do obnovy Ukrajiny, ktorú úrad predložil a vláda na stredajšom rokovaní vzala na vedomie.
Osobitný finančný nástroj s názvom Slovak Multi-Donor Facility for Ukraine má slúžiť na sústredenie a efektívne využitie finančných príspevkov od SR a medzinárodných donorov. Podľa správy ešte nie je naplnený finančnými prostriedkami. „Bez úvodného finančného vkladu zo strany SR je nepravdepodobné, že sa do fondu zapoja externí donori,“ upozorňuje úrad, ktorý ho vníma ako príležitosť etablovať sa ako dôveryhodný sprostredkovateľ medzi medzinárodnými donormi a ukrajinskými partnermi.
Správa takisto spomína podporu cezhraničnej konektivity, realizáciu strategických infraštruktúrnych projektov, podporu ľudského kapitálu, využívania finančných nástrojov Európskej únie, ako aj vytvorenie webovej platformy pre podnikateľov www.UkraineRecovery.gov.sk.
„Zapojenie Slovenskej republiky do obnovy Ukrajiny nie je výlučne prejavom solidarity, ale predstavuje racionálnu investíciu do vlastnej bezpečnosti, stability a hospodárskeho rozvoja,“ zdôrazňuje ÚPPV, pričom zdôrazňuje príležitosti pre slovenské podniky a rozvoj regiónov východného Slovenska. „V roku 2026 bude prioritou prehĺbenie implementácie identifikovaných projektov a postupný prechod od fázy nastavovania mechanizmov k fáze realizácie s merateľnými výsledkami,“ dodáva.