Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR eviduje v Bratislavskom kraji päť prípadov ochorenia mpox, pôvodne tzv. opičích kiahní. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie ÚVZ. Na prípad upozornila TV Joj.
„V roku 2026 evidujeme k dnešnému dňu päť laboratórne potvrdených prípadov mpox v Bratislavskom kraji, z toho tri prípady sú v epidemiologickej súvislosti,“ uviedol ÚVZ.
Spresnil, že k prenosu z človeka na človeka dochádza úzkym fyzickým kontaktom, napríklad priamym kontaktom s vyrážkami, telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami pri dlhodobom kontakte z tváre do tváre. Možný je aj nepriamy prenos, napríklad kontaminovanou posteľnou bielizňou či uterákmi. ÚVZ upozornil, že nejde výlučne o sexuálne prenosné ochorenie.
Dodal, že u väčšiny osôb má ochorenie mierny priebeh, závažnejší priebeh môžu mať ľudia s oslabenou imunitou. „Ochorenie môžu skomplikovať sekundárne bakteriálne infekcie, ako zápal mozgových blán, zápal očných spojoviek, zápal pľúc či dehydratácia. Úmrtia sú zriedkavé,“ objasnil.
Mpox je vírusové ochorenie prenosné zo zvierat na človeka aj medzi ľuďmi, najmä pri úzkom fyzickom kontakte. Prejavuje sa najskôr príznakmi podobnými chrípke - horúčkou, únavou, bolesťami svalov a opuchom uzlín. Do pár dní sa objaví typická vyrážka, ktorá prechádza od škvŕn cez pľuzgiere až po chrasty, ktoré po odpadnutí znamenajú koniec infekčnosti. Ochorenie väčšinou trvá dva až štyri týždne.