Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák, vylúčený z koaličnej strany Hlas-SD, prišiel v stredu v sprievode svojich advokátov Petra Kubinu a experta na trestné právo Tomáša Strémyho na výsluch na Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v Banskej Bystrici.
Ferenčák, ktorý je zároveň primátorom Kežmarku, v tom vidí politickú perzekúciu voči svojej osobe a označil to za praktiky 60. rokov minulého storočia, keď si Štátna bezpečnosť takto vynucovala poslušnosť. Ako však pre médiá zdôraznil, nerozrušuje ho to.
Podľa Ferenčáka ho vyšetrovateľ predvolal na výsluch k dvom veciam. V prvej figuruje ako podozrivý a má sa týkať jeho majetkovej účasti alebo rodinnej firmy a v druhej má vypovedať ako svedok. „Doteraz nie je nikto obvinený, čo je zvláštne, lebo došlo aj k zaisteniu majetku súkromnej spoločnosti,“ reagoval poslanec NR SR.
Ako konštatoval, na všetko, čo sa okolo neho deje, boli nasadené bezpečnostné zložky, aby na neho dohľadali veci tak, aby mohol byť kriminalizovaný a očiernený.
„Spustil sa lynč voči mojej osobe, či už je to z pohľadu majetkov, ktoré mám, alebo teraz, keď sa použili videá voči mne. Celé to má mať zmysel v tom, aby ma zastrašili, aby som ako ústavný činiteľ nevyjadroval svoj názor, aby som hlasoval tak, ako si to prajú tí, ktorí vedú tento štát a aby som bol donútený opustiť poslanecký zbor a bol tam niekto poslušnejší. Mňa tieto udalosti nerozrušili, mám čisté ruky a viem všetko zdôvodniť. Poslaneckého mandátu sa nevzdám, budem prejavovať svoj názor tak, ako doteraz a budem hlasovať za zákony, ktoré sú pre ľudí a nielen pre niektorých alebo za záujmy niektorých skupín,“ zdôraznil Ferenčák.