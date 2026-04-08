Izraelská armáda v stredu ráno podnikla niekoľko útokov na juhu Libanonu.
Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai vo svojom príspevku na sociálnej sieti X pred údermi vyzval obyvateľov mesta Súr, aby sa okamžite evakuovali, a zároveň zverejnil mapu so zameraným cieľom. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).
Adrai doplnil, že dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom sa nevzťahuje na Libanon, čo v reakcii na dohodu v noci na stredu vyhlásil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Tieto ich tvrdenia sú však v rozpore s vyhlásením pakistanského premiéra Šáhbáza Šarífa, ktorý v konflikte medzi Izraelom, USA a Iránom vystupuje ako sprostredkovateľ a podľa ktorého sa prímerie vzťahuje na všetky oblasti na Blízkom východe vrátane Libanonu.
Libanonská štátna agentúra NNA informovala, že proiránske militantné hnutie Hizballáh prímerie rešpektuje - od približne 01:00 h miestneho času, keď nadobudlo platnosť, neoznámilo žiadne svoje útoky proti Izraelu.
Spravodajský web L’Orient-Le Jour konštatoval, že oznámenie Pakistanu o prímerí medzi Teheránom a Washingtonom prinieslo nádej pre Libanončanov vysídlených z oblastí na juhu krajiny zasiahnutých bojmi s izraelskou armádou. Vzhľadom na neistotu, ktorá nastala po Netanjahuovom vyhlásení, však libanonská armáda v stredu vyzvala evakuantov, aby „boli opatrní pri návrate do dedín a miest na juhu Libanonu“ a „vyhýbali sa oblastiam, kde izraelské sily postupujú“, najmä v blízkosti hraníc s Izraelom.