Hasiči z košickej mestskej časti Košice-Šaca zasahovali v stredu ráno pri tragickej zrážke vlaku s osobou.
Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, na železničnej trati v katastri obce Veľká Ida došlo k zrážke vlaku s osobou.
Vlak na železnici pri Veľkej Ide zrazil človeka, ten na mieste zahynul
"Po príchode na miesto udalosti hasiči zistili, že osoba nejaví známky života a nachádza sa v stave exitus," informovali hasiči. Zásah mal prebiehať medzi obcami Veľká Ida a Cestice.
