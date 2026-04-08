V severných okresoch Slovenska môže počas stredy snežiť. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Napadnúť môže 6 centimetrov snehu
Vydal preto výstrahu prvého stupňa, napadnúť môžu štyri, niekde aj šesť centimetrov nového snehu. V horských oblastiach nad pásmom lesa avizujú meteorológovia silnejší vietor.
Výstraha prvého stupňa pred snežením platí celý deň až do štvrtka (9. 4.) v okresoch Čadca, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina. Snežiť môže najmä v polohách nad 400 metrov nad morom.
Foto: shmu.sk
Do 10.00 h platí aj výstraha pred vetrom na horách nad pásmom lesa. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a Poprad.