Fanúšikovia populárnej hudby si v stredu pripomínajú nedožitých 60 rokov speváčky Ivety Bartošovej, ktorá patrila k popredným osobnostiam československej a českej hudobnej scény.
Hudobné ocenenia
- Trikrát získala Zlatého slávika.
- Trikrát bola československá strieborná, dvakrát česká strieborná a trikrát bronzová.
- Štyrikrát získala cenu TýTý.
- Celý rad ocenení získala aj za predaj albumov.
Začiatky kariéry a prvé úspechy
Iveta Bartošová sa narodila 8. apríla 1966 v Čeladnej, okres Frýdek-Místek. Spievať začala ešte ako študentka strednej školy s amatérskou skupinou Dianthus. Dostala sa do finále speváckej súťaže Jihlava 1983, skončila štvrtá, a to jej umožnilo venovať sa speváckej dráhe.
Nezabudnuteľné duo s Petrom Sepešim
Začala v roku 1983 vo dvojici s Petrom Sepešim. Vo februári 1984 nahrali skladby Knoflíky lásky, Červenám a Den, kdy nejsem s ní. V roku 1985 nahrali prvú LP platňu, ktorá dostala názov Knoflíky lásky. Úspešnú spoluprácu ukončila Petrova tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomrel 29. júla 1985 vo Františkových Lázňach vo veku 25 rokov.
Sólová dráha a éra Zlatých slávikov
Iveta pokračovala so skupinou Balet Petra Hejduka aj Krokmi Františka Janečka. V roku 1987 vydala album I.B. Od toho roku spolupracovala s orchestrom Ladislava Štaidla. V ankete Zlatý slávik sa prvýkrát na vyššej priečke objavila v roku 1985 na siedmom mieste, rok nato už bola prvýkrát zlatá a prvenstvo si zopakovala za roky 1990 a v poslednom ročníku československej ankety za rok 1991.
Účinkovanie vo filmoch a muzikáloch
Hrala vo filmoch Svatba upírů, Poslední výkřik aj v televíznej rozprávke Plaváček. Stvárnila úlohy v muzikáloch:
- Dracula
- Pomáda
- Monte Christo
- Johanka z Arku
- Miss Saigon
- Les Misérables
Bohatá diskografia
Bartošovej diskografia dnes ráta skoro tri desiatky albumov a kompilácií. Z tých novších sú to:
- November 2006: kompilačný album Scházíš mi...
- Máj 2008: kompilácia Platinum Collection
- Október 2008: nový štúdiový album s názvom 22
- Záver roku 2008: kompilácia Jsem zpátky
- December 2012: kompilácia Noc je království, ktorá obsahovala aj dve nové piesne
- Apríl 2015: kompilácia Best Of / Nekonečná k prvému výročiu jej tragickej smrti
- Marec 2016: album Krásná neznámá k nedožitým päťdesiatinám (súbor nikdy nevydaných piesní a rarít z archívov)
- Apríl 2021: nová kompilácia Knoflíky lásky / Největší hity 1984 - 2012 k nedožitým 55. rokom (Supraphon)
Osobný život a tragický koniec
O Ivete Bartošovej sa často hovorilo ako o princeznej českej popovej scény. Žila 13 rokov so skladateľom a hudobníkom Ladislavom Štaidlom, s ktorým mala syna Artura. Na zámku Hluboká v južných Čechách sa 5. septembra 2008 vydala za herca Jiřího Pomeje. Rozišli sa v októbri 2010. V septembri 2013 sa vydala za Josefa Rychtářa. Zomrela tragicky (samovražda skokom pod vlak) 29. apríla 2014 vo veku 48 rokov. Ešte v roku 2014 vyšla kniha Iveta Bartošová - Tichá píseň, ktorá pripomína všetky jej vzostupy a pády od začiatku kariéry až po tragický koniec. V marci tohto roku vydal Supraphon reedíciu kompilácie Knoflíky lásky / Největší hity 1984 - 2012.