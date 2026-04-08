Hasiči z hasičskej stanice v Dolnom Kubíne zasahovali v pondelok 7. apríla 2026 vo Vyšnokubínskych skalkách, kde bola v roklíne medzi skalami nájdená osoba bez známok života.
Výjazd bol ohlásený o 14:23 hodine. Vzhľadom na ťažko prístupný terén sa príslušníci Hasičského a záchranného zboru na miesto nálezu prepravili pomocou štvorkolky.
Po príchode rýchlej lekárskej pomoci lekár u nájdenej osoby konštatoval smrť. Hasiči následne telo z rokliny vyzdvihli a transportovali ho na dostupné miesto, kde si pozostatky prevzali príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky.
Okolnosti a príčiny úmrtia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Totožnosť zosnulej osoby polícia zatiaľ nezverejnila.