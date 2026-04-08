Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti v noci na stredu oficiálne potvrdila, že súhlasila s návrhom na dvojtýždňové prímerie vo vojne so Spojenými štátmi americkými a Izraelom. Kľúčové diplomatické rokovania o definitívnom ukončení konfliktu by sa mali začať už tento piatok v pakistanskom Islamabade.
Otvorenie prielivu a zastavenie útokov
Prelomovej dohode predchádzalo oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý súhlasil s pozastavením vojenských útokov na Irán na obdobie dvoch týždňov výmenou za to, že Teherán opäť otvorí strategický Hormuzský prieliv. K vyhláseniam oboch strán prišlo len krátko pred vypršaním prísneho ultimáta, v ktorom šéf Bieleho domu hrozil zničujúcimi útokmi na iránske elektrárne a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Na americkú požiadavku nadviazal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí s ubezpečením, že počas dohodnutého obdobia bude umožnený bezpečný pohyb plavidiel v prielive, cez ktorý pred vypuknutím vojny prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy. Tento krok sa podľa neho uskutoční „v koordinácii s iránskymi ozbrojenými silami a s náležitým zohľadnením technických obmedzení“. Šéf iránskej diplomacie zároveň rázne zdôraznil, že Teherán s prímerím súhlasí výlučne za podmienky úplného zastavenia útokov proti jeho krajine.
Desaťbodový plán a širší kontext
Americký prezident prostredníctvom siete Truth Social tiež uviedol, že Irán už predložil desaťbodový návrh, ktorý môže slúžiť ako funkčný základ pre ďalšie mierové rokovania. Podľa iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti tento ambiciózny plán zahŕňa akceptovanie obohacovania uránu Teheránom, zrušenie všetkých uvalených sankcií či pevné záruky, že sa nezopakuje akákoľvek agresia voči Iránu. Medzi ďalšie zásadné požiadavky patrí zachovanie iránskej kontroly nad Hormuzským prielivom, vyplatenie vojnového odškodného a úplné ukončenie vojny na všetkých frontoch, čo sa týka napríklad aj vojenských operácií proti hnutiu Hizballáh v Libanone. Podľa informácií izraelského spravodajského portálu ynet je práve Libanon už teraz priamou súčasťou dohodnutého prímeria.