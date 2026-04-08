Americký prezident Donald Trump v noci na stredu prekvapivo oznámil, že súhlasí s pakistanským návrhom na dvojtýždňové prímerie s Iránom. Podmienkou na zastavenie amerických útokov je však okamžité odblokovanie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive zo strany Teheránu.
Podmienky prímeria a rokovania
Svoje rozhodnutie oznámil šéf Bieleho domu prostredníctvom sociálnej siete Truth Social priamo po rokovaniach s pakistanskými predstaviteľmi, vrátane tamojšieho premiéra Šáhbáza Šarífa. „Súhlasím s pozastavením bombardovania a útokov na Irán na obdobie dvoch týždňov. Toto bude obojstranné prímerie,“ napísal Trump vo svojom verejnom príspevku. Dočasný mier však rázne podmienil tým, že Irán bezodkladne umožní úplné, okamžité a bezpečné otvorenie strategického Hormuzského prielivu. Líder Spojených štátov zároveň verejnosť informoval, že Teherán už poskytol realizovateľný desaťbodový návrh, ktorý by mohol v konečnom dôsledku výrazne prispieť k definitívnemu ukončeniu prebiehajúcej vojny v regióne.
Dohoda na poslednú chvíľu
Oznámenie amerického prezidenta o prerušení bojov prišlo doslova na poslednú chvíľu, a to približne len hodinu a pol pred úplným uplynutím jeho prísneho ultimáta. V ňom predtým Iránu pod hrozbou masívneho zničenia domácej infraštruktúry, elektrární a mostov nariadil okamžité otvorenie zablokovaného prielivu. Dočasné upokojenie situácie napokon našlo pochopenie u všetkých kľúčových aktérov. Podľa informácií americkej spravodajskej stanice CNN a denníka New York Times s navrhovaným dvojtýždňovým prímerím už oficiálne súhlasili aj Izrael a samotný Irán.