Európski lídri s narastajúcim znepokojením reagujú na extrémne vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v súvislosti s blokádou Hormuzského prielivu pohrozil Iránu zničením celej civilizácie. Kancelária talianskej premiérky Giorgie Meloniovej aj francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vo svojich utorkových vyhláseniach zdôraznili, že bežní obyvatelia nesmú doplatiť na konanie tamojšieho režimu.
Ochrana civilistov a nekompromisné ultimátum
Talianske vládne vyhlásenie síce rázne odsudzuje útoky Iránu na susedné krajiny, no zároveň jedným dychom zdôrazňuje, že kroky radikálneho režimu v Teheráne musia byť prísne oddelené od osudu bežných obyvateľov. „Iránske civilné obyvateľstvo nemôže a nesmie byť prinútené zaplatiť cenu za vinu svojej vlády,“ píše sa v oficiálnom stanovisku Ríma. Tieto slová sú priamou reakciou na Trumpovo nekompromisné ultimátum. Šéf Bieleho domu dal Iránu čas na dohodu o odblokovaní strategického Hormuzského prielivu len do utorka do 20.00 h východoamerického času, čo predstavuje stredu o druhej hodine ráno stredoeurópskeho letného času. V opačnom prípade pohrozil rozpútaním pekla, pričom svoje vyhrážky vystupňoval vyhlásením, že ak Teherán nesplní jeho požiadavku, už dnes v noci zomrie celá civilizácia.
Obavy z globálnej eskalácie konfliktu
Na vyhrotenú rétoriku Spojených štátov amerických bezprostredne zareagovala aj francúzska diplomacia. Minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyjadril otvorenú nádej, že prezident USA svoje radikálne vyhrážky voči Iránu napokon reálne nenaplní. „Nemožno vymazať civilizáciu. Toto ultimátum nie je prvým, ktoré prezident Trump stanovil od začiatku tejto vojny,“ uviedol Barrot v televíznom vysielaní stanice France 2. Zároveň pred zrakmi verejnosti varoval pred katastrofálnymi dôsledkami takéhoto konania pre celosvetovú bezpečnosť. „Samozrejme, dúfam, že neuskutoční svoje hrozby, ktoré by región, no aj celý svet posunuli k novej eskalácii, ktorá by bola mimoriadne nebezpečná,“ doplnil šéf francúzskeho rezortu diplomacie, čím podčiarkol mimoriadnu vážnosť aktuálnej medzinárodnej krízy.