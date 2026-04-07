Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok vyjadril hlboké znepokojenie nad extrémnym varovaním amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že v Iráne zahynie celá civilizácia, ak krajina okamžite nesplní jeho ultimátum na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. O mimoriadne napätej diplomatickej situácii na pôde Organizácie Spojených národov informovala TASR na základe správy agentúry AFP.
Znepokojenie OSN a obvinenia z vojnových zločinov
Na ostrú rétoriku šéfa Bieleho domu oficiálne zareagoval Guterresov hovorca Stéphane Dujarric s tým, že generálny tajomník je z týchto vyjadrení veľmi znepokojený. „Vyhlásenia uvádzajú, že celý národ či celá civilizácia môže niesť dôsledky politických a vojenských rozhodnutí,“ tlmočil postoj OSN Dujarric. K ostrej kritike sa okamžite pridal aj iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Íravání, ktorý Trumpove hrozby označil za mimoriadne alarmujúce. „Prezident Spojených štátov opäť použil jazyk, ktorý je nielen skutočne nezodpovedný, ale aj mimoriadne alarmujúci,“ povedal Íravání a vzápätí dodal, že toto vyjadrenie otvorene odhaľuje americký úmysel páchať vojnové zločiny a rozsiahle zločiny proti ľudskosti.
Blížiaci sa koniec ultimáta
Samotný americký prezident dal Iránu ešte počas veľkonočných sviatkov prísne ultimátum, aby najneskôr v utorok do 20.00 h východoamerického času, čo predstavuje stredu o druhej hodine ráno stredoeurópskeho letného času, opäť otvoril strategický prieliv, inak krajine pohrozil rozpútaním pekla. Vo svojej ofenzíve pokračoval aj prostredníctvom sociálnej siete, kde opäť spomenul zánik národa, no zároveň pripustil aj možnú dohodu. „Dnes v noci zomrie celá civilizácia, ktorá sa už nikdy nebude môcť vrátiť späť. Nechcem, aby sa to stalo, ale pravdepodobne sa to stane. Avšak teraz, keď máme úplnú zmenu režimu, kde prevládajú iné, inteligentnejšie a menej radikalizované názory, sa možno môže stať niečo revolučne úžasné, kto vie? Dozvieme sa to dnes večer,“ napísal Trump na margo eskalujúcej krízy.