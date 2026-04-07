Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán podľa amerického viceprezidenta J. D. Vancea jasne dokazuje, že vo svete môže stále existovať skutočná suverenita. Zástupca Bieleho domu to vyhlásil v utorok na budapeštianskom podujatí pri príležitosti Dňa maďarsko-amerického priateľstva. Dvojdňová oficiálna návšteva sa nesie v znamení silnej podpory súčasného premiéra tesne pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami, pričom do programu sa prekvapivo zapojil aj samotný prezident Donald Trump.
Chvála suverenity a kritika Bruselu
Americký viceprezident vo svojom prejave nešetril chválou na adresu maďarského lídra a jeho politiky, pričom ocenil najmä ochranu rodín a bezpečnosť. „Vidím skutočný pokrok v Maďarsku pod Viktorom Orbánom. Vidím spoľahlivého obchodného partnera, ktorý je investičnou destináciou pre Ameriku. Vidím čisté ulice, kde môžu ľudia rôznych vierovyznaní žiť spolu v bezpečí a mieri. Vidím vládu, ktorá investuje do svojich ľudí, chráni rodiny, vytvára pracovné miesta a vytvára vzdelávací systém, ktorý podporuje lásku k vlasti,“ vymenoval Vance úspechy súčasného kabinetu. Zároveň vyzdvihol ochranu hraníc a nízke ceny energií, za ktorými vidí Orbánov neúnavný boj za energetickú bezpečnosť. Ostro naopak kritizoval anonymných byrokratov z Bruselu, ktorým pripísal vinu za nekontrolovanú migráciu a európsku energetickú krízu. Spojené štáty pod novým vedením podľa neho už nebudú Maďarsku diktovať podmienky ani sa nikdy vyhrážať zastavením európskeho financovania.
Nečakaný telefonát a zlatý vek
Priebeh budapeštianskej konferencie následne nečakane oživil telefonický hovor priamo od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten vyjadril otvorený obdiv k Maďarsku a samotného Orbána označil za brilantného lídra, ktorý dokázal uchrániť svoju krajinu pred obrovskými celosvetovými problémami. J. D. Vance síce formálne odmietol priamo inštruovať občanov pred víkendovým hlasovaním, no jeho odkaz bol jasný. „Nemali by ste ale počúvať eurobyrokratov v Bruseli, mali by ste počúvať svoje srdce, svoju dušu a suverenitu maďarského ľudu,“ apeloval na voličov. Maďarský premiér na túto silnú medzinárodnú podporu reagoval vyhlásením, že krajina práve vstupuje do nového zlatého veku a nadchádzajúce voľby budú z hľadiska osudu a bezpečnosti národa absolútne rozhodujúce. Návštevu popredného amerického predstaviteľa zároveň označil za kľúčový míľnik v budovaní strategického spojenectva oboch krajín na základe spoločných konzervatívnych hodnôt.