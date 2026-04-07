Český minister zahraničných vecí nemôže podľa prezidenta Petra Pavla zakázať hlave štátu zastupovať krajinu navonok, pretože by tým poprel jej základné ústavné právomoci. Prezident to uviedol v utorok počas debaty so študentmi Mendelovej univerzity v Brne v reakcii na spor o to, kto povedie českú delegáciu na júlovom summite NATO v Ankare. Šéf diplomacie Petr Macinka totiž nedávno vyhlásil, že vláde určite neodporučí prezidentovu účasť. O celej situácii chce Pavel ešte rokovať s premiérom Andrejom Babišom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Spor o obhajobu obranných výdavkov
Zámer zmeniť tradičné zloženie delegácie naznačil premiér Babiš ešte v marci v rozhovore pre Českú televíziu, kde uviedol, že by bolo najlepšie, ak by do Ankary cestoval namiesto prezidenta on. Pavel o tomto pláne vopred nevedel a neskrýval prekvapenie nad tým, že mu to premiér nekomunikoval na spoločnej pracovnej schôdzke. Zároveň podotkol, že na akúkoľvek zmenu zaužívaných zvyklostí nevidí najmenší dôvod. Neskôr predseda vlády svoj postoj odôvodnil tým, že na summite by mal radšej on osobne vysvetliť spojencom výšku českých výdavkov na obranu. Prezident Pavel totiž vládu za tento prístup dlhodobo kritizuje. Podľa Babiša je účasť hlavy štátu na takýchto podujatiach Aliancie vhodná len vtedy, keď pred partnermi nie je čo obhajovať.
Ústavné právomoci a kompromisné riešenie
Do sporu sa následne zapojil aj minister zahraničných vecí Petr Macinka, ktorý potvrdil, že kabinetu cestu hlavy štátu do Ankary neodporučí a zahraničnú politiku podľa neho určuje vláda, a nie opozícia, kam pravidelne radí aj samotného prezidenta. Pavel však pred študentmi rázne pripomenul svoje postavenie. „Minister zahraničných vecí môže mať svoj názor a vláde niečo odporučiť, ale nemôže prezidentovi zakázať alebo dovoliť účasť na zastupovaní krajiny,“ odkázal členom kabinetu. Českú delegáciu na podobných vrcholných stretnutiach pritom tradične tvorila práve hlava štátu spoločne s ministrami obrany a diplomacie. Podľa informácií servera Seznam Zprávy prezident aktuálne zvažuje aj možnosť, že by na summit vycestoval spoločne s premiérom Babišom.