Irán sa rozhodol výrazne obmedziť svoje diplomatické styky so Spojenými štátmi americkými. Ide o priamu reakciu na utorkové radikálne varovanie prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že ak Teherán nevyhovie jeho ultimátu na otvorenie Hormuzského prielivu, zanikne celá civilizácia. O vyhrotenej situácii informovali viaceré popredné americké médiá, pričom správu priniesla TASR na základe informácií stanice Sky News.
Hrozba pekla a zánik civilizácie
Šéf Bieleho domu dal Iránu ešte počas veľkonočných sviatkov prísne ultimátum, aby najneskôr v utorok do 20.00 h východoamerického času, čo predstavuje stredu o druhej hodine ráno stredoeurópskeho letného času, opäť otvoril strategický Hormuzský prieliv. V opačnom prípade nekompromisne pohrozil rozpútaním pekla. Vo svojej ostrej rétorike pokračoval aj v utorok, keď na vlastnej sociálnej sieti Truth Social zverejnil príspevok, v ktorom spomenul civilizáciu, ktorá túto noc „zomrie a už sa nikdy nevráti späť“. Podľa pozorovateľov týmto vyjadrením s najväčšou pravdepodobnosťou priamo narážal na blížiace sa vypršanie svojho nekompromisného ultimáta.
Diplomatický odpor a protichodné správy
Denník Wall Street Journal v nadväznosti na tieto udalosti uviedol, že Teherán v reakcii na Trumpove slová s Washingtonom „prerušil priamu diplomaciu“. Táto diplomatická reakcia podľa zdrojov denníka výrazne skomplikovala snahy o dosiahnutie akejkoľvek dohody do termínu stanoveného americkým prezidentom, pričom Irán chcel týmto krokom vyslať jasný signál nesúhlasu a odporu. Denník New York Times s odvolaním sa na tri iránske zdroje zverejnil mierne odlišnú verziu, podľa ktorej Teherán prerušil komunikáciu s USA výlučne prostredníctvom Pakistanu. Stanica Sky News v tejto súvislosti pripomína, že väčšina rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom bola doteraz sprostredkovaná práve inými krajinami. Samotné iránske médiá však vniesli do situácie ďalší obrat, keď následne rázne vyvrátili všetky tvrdenia o tom, že by Teherán akokoľvek prerušil alebo obmedzil diplomatické kontakty s Washingtonom.