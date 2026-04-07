Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok zverejnil historický a dychberúci záber Zeme zapadajúcej za horizont Mesiaca. Unikátnu fotografiu zachytili členovia posádky prelomovej misie Artemis 2 počas svojho nedávneho rekordného preletu v kozmickej lodi Orion.
Odkaz na legendárne Apollo 8
Nový záber prichádza viac ako 57 rokov po vzniku jednej z najslávnejších fotografií v histórii ľudstva, ktorá nesie príznačný názov „východ Zeme“. Tú vytvoril americký astronaut Bill Anders ešte počas legendárnej misie Apollo 8. Astronauti vtedy 25. decembra 1968 vôbec nečakali, že sa im po úspešnom oblete našej prirodzenej družice odrazu nad pustým mesačným povrchom zjaví v diaľke vychádzajúca farebná Zem. Tento pôvodný ikonický záber po prvýkrát naplno ukázal ľuďom, aká je naša domovská planéta v obrovskom temnom vesmíre malá a extrémne krehká.
Západ Zeme a zmena vnímania
Historická fotografia z Apolla 8 svojho času výrazne pomohla naštartovať celosvetové environmentálne hnutie a natrvalo zmenila vnímanie našej planéty. Najnovší vizuálny záznam z lode Orion, ktorý ukazuje, ako sa modrá planéta pomaly „ponára“ pod horizont Mesiaca, vznikol na veľmi podobnom princípe ako slávny východ Zeme. Zásadný rozdiel však spočíval v opačnom smere pohybu samotnej vesmírnej lode po lunárnej obežnej dráhe, vďaka čomu mohla posádka Artemis 2 zachytiť a sprostredkovať ľudstvu tento historický západ Zeme.