Slovensko čaká v najbližších hodinách mimoriadne nepriaznivé a rozmanité počasie. Kým na severe hrozí návrat zimy v podobe intenzívneho sneženia, južné okresy potrápi nočný mráz a horské oblasti sa musia pripraviť na nebezpečný nárazový vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal prostredníctvom svojho oficiálneho webu hneď niekoľko dôležitých výstrah, ktoré pokrývajú značnú časť nášho územia.
Návrat sneženia a ohrozená vegetácia
Na návrat snehových zrážok upozorňujú meteorológovia predovšetkým prostredníctvom výstrahy určenej pre severné prihraničné okresy. Od utorkovej dvadsiatej hodiny až do štvrtkového popoludnia tam môže podľa predpovedí ojedinele napadnúť až desať centimetrov čerstvého snehu. Úplne odlišná situácia nastane na juhu územia, konkrétne v časti Nitrianskeho a Košického kraja, ako aj na Záhorí a v celom Banskobystrickom kraji. Tieto lokality bude primárne ohrozovať nočný mráz, ktorý predstavuje obrovské riziko pre rozvíjajúcu sa jarnú vegetáciu. Od polnoci do stredajšieho skorého rána môžu teploty klesnúť na mínus dva stupne Celzia, pričom v Banskobystrickom kraji udrú mrazy až do mínus štyroch stupňov Celzia.
Mohutná víchrica v Tatrách
Okrem zrážok a nízkych teplôt skomplikuje situáciu aj prudké prúdenie vzduchu. Na horách stredného a severného Slovenska hrozí od utorkového podvečera do stredajšieho predpoludnia mimoriadne silný nárazový vietor. Zvýšená opatrnosť je nutná najmä v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier, kde môže vietor nad pásmom lesa počas večera a noci dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu. Z meteorologického hľadiska už tieto hodnoty spĺňajú parametre silnej až mohutnej víchrice, a preto by mali turisti zvážiť akékoľvek aktivity a pohyb vo vysokohorskom teréne.