Úprava možnosti odpočtov pri dani z pridanej hodnoty (DPH) môže priniesť štátu minimálne 900 miliónov eur.
Uviedli to v utorok na brífingu nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo ministra cestovného ruchu a športu SR Rudolfa Huliaka. Možnosť odpočtu DPH by sa podľa poslancov mala zrušiť u služieb spojených s reklamou, s IT a poradenstvom. Návrh zákona, ktorý predkladajú poslanci na najbližšiu schôdzu NR SR, chce Huliak prediskutovať na stredajšej (8. 4.) koaličnej rade.
„Každá slovenská rodina prichádza momentálne v rámci podvodov DPH o vyše 600 eur ročne. Navrhujeme preto zrušenie vratiek DPH v troch zásadných oblastiach, kde máme rizikové oblasti najviac definované, a to sú služby s reklamou spojené, informačné technológie a poradenstvo,“ priblížil Huliak.
„Naším cieľom je všeobecne zrušenie celkového odpočtu DPH, ale toto je jedno z opatrení, ktoré bude prvotné a ktoré nám ukáže a identifikuje, či bude účinné následné zrušenie vratiek DPH ako celku. Európska únia má aj v tomto legislatívu obmedzenú a budeme musieť na základe toho žiadať výnimku,“ vysvetlil.
Zrušenie vratiek DPH by podľa Huliakových slov prinieslo do štátneho rozpočtu príjmy vyššie o 900 miliónov eur. „To sú, dá sa povedať, najmenšie predpokladané úniky DPH, ktoré v rámci štátu ako také máme dlhodobo odsledované,“ spresnil.
Spomínaný legislatívny návrh by podľa neho pomohol zrušiť ostatné konsolidačné opatrenia, ktoré sa neujali. „Opatrenie zamedzí podvodníkom s DPH akýmkoľvek spôsobom parazitovať na slovenských rodinách, umožní zachovať 13. dôchodky pre seniorov, podporiť opatreniami rodiny a zabezpečiť, aby to nebolo na úkor nadmerného zadlžovania. A dovolíme si zrušiť následne transakčnú daň a polovičný odpočet DPH na vozidlá pre podnikateľov,“ dodal Huliak.