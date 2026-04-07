Nemeckí poľnohospodári majú čoraz väčšie obavy z vysokých cien energií.
Ak vláda nepodnikne rozhodné kroky, mnohé farmy sa dostanú do vážnych problémov s likviditou. To ohrozí aj nadchádzajúcu úrodu a bezpečnosť dodávok potravín, varoval v utorok prezident Zväzu nemeckých farmárov (DBV) Joachim Rukwied. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vláda teraz musí pozastaviť zdaňovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) a dočasne znížiť daň z energií, zdôraznil Rukwied. Ceny pohonných látok v dôsledku vojny v Iráne ďalej rastú napriek novému pravidlu, ktoré od 1. apríla povoľuje čerpacím staniciam iba jedno zvýšenie denne. Nemecká vláda v súčasnosti zvažuje opatrenia na podporu spotrebiteľov. Zatiaľ nie je jasné, kedy padnú konkrétne rozhodnutia.
„Od zavedenia nových predpisov ceny takmer každý deň stúpajú na nové rekordné maximá. Je to o to frustrujúcejšie, že sa to dalo predvídať a iné európske krajiny prijímajú oveľa rozhodnejšie opatrenia proti prudko rastúcim cenám,“ povedal Rukwied. Okrem úľav pre spotrebiteľov je podľa neho potrebné aj výrazné zmiernenie zaťaženia podnikov. „Mnohé podniky aj mimo poľnohospodárstva jednoducho nemajú možnosť, ako ďalej znížiť svoju spotrebu paliva. Odporúčania v tomto smere sú jednoducho nereálne,“ uzavrel šéf poľnohospodárskeho zväzu.