Obžalovaného Daniela B., ktorého Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v marci neprávoplatne odsúdil pre viaceré extrémistické trestné činy, prepustil v utorok Najvyšší súd (NS) SR z väzby na slobodu. Rozhodnutie je právoplatné.
Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdili z kancelárie NS SR. Daniel B. tak v utorok opustil brány Justičného paláca v Bratislave, v ktorom bol väzobne stíhaný.
„Najvyšší súd Slovenskej republiky vo väzobnej trestnej veci menovaného obžalovaného dnes na neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť prokurátora a tým rozhodnutie samosudkyne Špecializovaného trestného súdu o jeho prepustení z väzby na slobodu nadobudlo právoplatnosť,“ priblížili z NS.
Daniela B. uznal 10. marca Špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinného zo všetkých skutkov obžaloby, ktoré sa týkajú viacerých extrémistických trestných činov. Súd mu uložil úhrnný podmienečný trest odňatia slobody na tri roky so skúšobnou dobou na štyri roky. Prokurátor Michal Stanislav aj Daniel B. sa odvolali voči všetkým výrokom rozsudku. ŠTS zároveň prepustil obžalovaného z väzby na slobodu, avšak prokurátor podal voči jeho rozhodnutiu sťažnosť. Daniel B. tak ostal vo väzbe až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR.