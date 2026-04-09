Spojeným štátom hrozí návrat závažnej bakteriálnej choroby Haemophilus influenzae typu B (Hib).

Varujú pred tým lekári s tým, že ochorenie ešte pred zavedením očkovania každoročne pripravilo o život tisícky detí. Portál NBC News v tejto súvislosti upozorňuje na pokles zaočkovanosti, čo vyvoláva obavy z opätovného šírenia Hib.

Útočí najmä na deti

Ochorenie Hib prekonala aj lekárka Lara Johnsonová. Tá pre NBC News uviedla, že ju napadlo ako štvorročnú, pričom u nej vyvolalo opuch hrtana a sťažené dýchanie.

„Mala som vysokú teplotu a zdalo sa mi, že sa dusím. Myslela som, že sa povraciam.“

Spomienkou na Hib je pre Johnsonovú jazva na krku. Kvôli komplikáciám jej totiž v nemocnici museli vykonať tracheostómiu.

Americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) pripomínajú, že pred zavedením očkovania v roku 1987 ochorelo na Hib približne 20 tisíc detí v USA, prevažne dojčiat a batoliat. Asi pre tisícku z nich to malo fatálne následky a mnohé, ktoré prežili, dodnes trpia na poškodenie mozgu. Očkovanie zmiernilo počet ochorení na menej ako 50 ročne.

Lekári varujú pred návratom nebezpečného ochorenia

Počet detí, ktoré boli zaočkované proti Hib, v posledných rokoch klesol. Ako dokladujú CDC, zaočkovanosť medzi rokmi 2019 a 2021 klesla takmer o jedno percento, čo podľa lekárov môže viesť k návratu tohto ochorenia do bežnej populácie.

V posledných rokoch sa podobný scenár v USA odohral aj s osýpkami. Potvrdzuje to aj epidemiologička Leisha Nolenová:

„Osýpky sú len začiatok. Je naozaj tragické rozmýšľať nad tým, ako sa nám pohotovosti zaplnia malými deťmi s vysoko, vysoko smrteľným a nebezpečným ochorením.“

Hib a jej príznaky

Hib je bakteriálne ochorenie, ktoré sa šíri kvapôčkami a vyvoláva niekoľko druhov infekcie. Často ide o mierny zápal ucha a zápal priedušiek, vo vážnejších prípadoch až zápal pľúc, meningitídu či zápal kĺbov.

CDC vymenúvajú niekoľko typických príznakov ochorenia Hib:

  • horúčka a nadmerné potenie,
  • bolesť v zapálenej časti tela,
  • začervenanie a opuch,
  • slabosť, malátnosť,
  • bolesť hlavy,
  • pri meningitíde aj zvracanie a oslabené reflexy.

Lekári pripomínajú, že jedným z najúčinnejších spôsobov, ako sa vyhnúť ochoreniu Hib, je očkovanie. Kolektívna imunita je pritom kľúčová najmä pre deti s oslabeným zdravím.