Spojeným štátom hrozí návrat závažnej bakteriálnej choroby Haemophilus influenzae typu B (Hib).
Varujú pred tým lekári s tým, že ochorenie ešte pred zavedením očkovania každoročne pripravilo o život tisícky detí. Portál NBC News v tejto súvislosti upozorňuje na pokles zaočkovanosti, čo vyvoláva obavy z opätovného šírenia Hib.
Útočí najmä na deti
Ochorenie Hib prekonala aj lekárka Lara Johnsonová. Tá pre NBC News uviedla, že ju napadlo ako štvorročnú, pričom u nej vyvolalo opuch hrtana a sťažené dýchanie.
„Mala som vysokú teplotu a zdalo sa mi, že sa dusím. Myslela som, že sa povraciam.“
Spomienkou na Hib je pre Johnsonovú jazva na krku. Kvôli komplikáciám jej totiž v nemocnici museli vykonať tracheostómiu.
Americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) pripomínajú, že pred zavedením očkovania v roku 1987 ochorelo na Hib približne 20 tisíc detí v USA, prevažne dojčiat a batoliat. Asi pre tisícku z nich to malo fatálne následky a mnohé, ktoré prežili, dodnes trpia na poškodenie mozgu. Očkovanie zmiernilo počet ochorení na menej ako 50 ročne.
Lekári varujú pred návratom nebezpečného ochorenia
Počet detí, ktoré boli zaočkované proti Hib, v posledných rokoch klesol. Ako dokladujú CDC, zaočkovanosť medzi rokmi 2019 a 2021 klesla takmer o jedno percento, čo podľa lekárov môže viesť k návratu tohto ochorenia do bežnej populácie.
V posledných rokoch sa podobný scenár v USA odohral aj s osýpkami. Potvrdzuje to aj epidemiologička Leisha Nolenová:
„Osýpky sú len začiatok. Je naozaj tragické rozmýšľať nad tým, ako sa nám pohotovosti zaplnia malými deťmi s vysoko, vysoko smrteľným a nebezpečným ochorením.“
Hib a jej príznaky
Hib je bakteriálne ochorenie, ktoré sa šíri kvapôčkami a vyvoláva niekoľko druhov infekcie. Často ide o mierny zápal ucha a zápal priedušiek, vo vážnejších prípadoch až zápal pľúc, meningitídu či zápal kĺbov.
CDC vymenúvajú niekoľko typických príznakov ochorenia Hib:
- horúčka a nadmerné potenie,
- bolesť v zapálenej časti tela,
- začervenanie a opuch,
- slabosť, malátnosť,
- bolesť hlavy,
- pri meningitíde aj zvracanie a oslabené reflexy.
Lekári pripomínajú, že jedným z najúčinnejších spôsobov, ako sa vyhnúť ochoreniu Hib, je očkovanie. Kolektívna imunita je pritom kľúčová najmä pre deti s oslabeným zdravím.