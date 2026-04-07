Mimovládne organizácie vyzývajú na stiahnutie novely Trestného poriadku, týkajúcej sa zmien inštitútu spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika.
Nadácia Zastavme korupciu a organizácia Via Iuris zároveň spustili zber podpisov pod hromadnú pripomienku. Zmeny v rámci novely považujú za nekoncepčné a protiústavné. TASR o tom informoval komunikačný špecialista nadácie Norbert Chomistek.
Organizácie varujú, že ak novela prejde v navrhovanej podobe, štát stratí kľúčový nástroj na rozkladanie mafiánskych štruktúr a korupčných sietí. Podľa nich sú navrhované zmeny v priamom rozpore so zaužívanou súdnou praxou a judikatúrou.
Upozorňujú pritom aj na viaceré riziká. Tvrdia, že návrh odoberá spolupracujúcim obvineným právo odoprieť výpoveď, čo je podľa nich v rozpore s Ústavou SR. Kritizujú aj nastavenie lehôt, keď by obvinený musel vydať výnosy z trestnej činnosti do 180 dní, inak by prišiel o všetky benefity, pričom poukazujú aj na možný zásah do nezávislosti súdov. Povinnosť potvrdiť výpoveď „kajúcnika“ inými dôkazmi podľa ich slov priamo zasahuje do princípu voľného hodnotenia dôkazov sudcom.
„Ministerstvo sa v krátkom čase snaží presadiť ďalšie zásadné zmeny v inštitúte, ktorý bol naposledy upravovaný len pred dvoma rokmi a doteraz nestihol byť v praxi riadne vyhodnotený, pričom posledné zmeny tohto inštitútu z decembra minulého roka zastavil Ústavný súd,“ myslí si riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.
Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková vyjadrila obavu, že navrhované úpravy sú „šité na mieru“ osobám z prostredia vládnej koalície. „Ak sa benefity pre spolupracujúce osoby stanú prakticky nedostupnými, členovia zločineckých skupín stratia jediný dôvod vypovedať. Štát tým v podstate zarezáva vyšetrovanie korupcie a organizovaného zločinu,“ konštatovala.
Organizácie ďalej upozornili, že novela zavádza pre spolupracujúce osoby princíp „všetko alebo nič“. Obvinený by mal po novom zákonnú povinnosť vypovedať úplne o všetkom, čo kedy spáchal, inak stratí nárok na akýkoľvek benefit. Skúsenosti z praxe podľa nich ukazujú, že bez informácií „zvnútra“ je takmer nemožné rozložiť sofistikované finančné toky a hierarchiu zločineckých skupín. Ministerstvo spravodlivosti však podľa mimovládnych organizácií vytvára prostredie, v ktorom sa spolupráca so štátom stane pre obvinených príliš rizikovou a nevýhodnou.
Nadácia Zastavme korupciu a Via Iuris navrhujú novelu stiahnuť z legislatívneho procesu ako celok. „V prípade, že ministerstvo bude v prerokúvaní pokračovať, organizácie uplatňujú zásadné pripomienky, ktoré žiadajú vypustenie najškodlivejších pasáží,“ objasnili.
Chomistek spresnil, že občania môžu hromadnú pripomienku podporiť podpisom do 15. apríla 2026. „Ak ministerstvo pripomienkam nevyhovie, zástupkyne verejnosti Zuzana Petková a Katarína Batková žiadajú o uskutočnenie rozporového konania,“ dodal.
Ministerstvo spravodlivosti pripravilo komplexnú zmenu inštitútu spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika. Zavádza sa prísnejšia právna úprava, ktorej cieľom je zvýšiť dôveryhodnosť výpovedí spolupracujúcich osôb. Zaviesť sa má napríklad zákaz opakovaného poskytnutia benefitov tej istej osobe v rôznych trestných konaniach, čím sa obmedzuje systémové zneužívanie spolupracujúcich osôb.