Americký prezident Donald Trump povedal, že jeho kritika Severoatlantickej aliancie (NATO) má korene v nedávnom spore týkajúcom sa Grónska, o ktoré opakovane prejavoval záujem.
Grónsko je poloautonómnym územím Dánska, ktoré je členským štátom NATO. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
Trump v poslednom čase čoraz viac kritizuje Alianciu v súvislosti s jej neochotou pomôcť Spojeným štátom vo vojne s Iránom. Minulý týždeň dokonca vyhlásil, že vážne uvažuje o vystúpení USA z NATO, ktoré označil za papierového tigra.
„Ak chcete poznať pravdu, celé sa to začalo Grónskom,“ povedal Trump v pondelok večer na tlačovej konferencii v Bielom dome. „Chceme Grónsko. Oni nám ho nechcú dať. A ja som povedal: 'Tak dovi',“ tvrdil.
Šéf Bieleho domu v uplynulých mesiacoch opakovane hrozil prevzatím kontroly nad Grónskom. Snahu získať najväčší ostrov na svete odôvodňoval národnou bezpečnosťou Spojených štátov a údajnou prítomnosťou Číny a Ruska v oblasti. V januári ale od svojej hrozby upustil po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a širšieho arktického regiónu.
Tento spor okrem toho, že vyvolal v celej Európe obavy, viedol Dánsko podľa médií k tomu, že začalo pripravovať núdzové plány pre prípad invázie USA na ostrov.
Trump pondelkovú tlačovú konferenciu využil podľa Politica na to, aby zintenzívnil svoju kritiku NATO a obvinil svojich spojencov, že počas vojny s Iránom nepodporili USA. „Myslím si, že tým bude NATO poznačené navždy,“ povedal americký prezident s tým, že je „veľmi sklamaný“ z nedostatku podpory.
Niektoré členské štáty NATO odmietli poskytnúť USA prístup na vojenské základne na svojom území, odkiaľ americké ozbrojené sily chceli operovať v Iráne, alebo tiež odmietli povoliť prelety americkým vojenským lietadlám. Európske vlády nereagovali ani na opakované výzvy, aby pomohli s otvorením Hormuzského prielivu.
V snahe zmierniť napätie sa má v stredu s Trumpom, americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a ministrom obrany Petom Hegsethom vo Washingtone stretnúť generálny tajomník NATO Mark Rutte.