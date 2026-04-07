Poľský Úrad pre železničnú dopravu (UTK) potvrdil, že dopravca RegioJet porušil kolektívne práva cestujúcich po tom, čo v decembri 2025 nevypravil 23 vlakových spojení uvedených v cestovnom poriadku.
Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa utorkového oznámenia úradu.
Zrušené spoje sa týkali liniek medzi Varšavou a Krakovom, Gdyňou a Krakovom, ako aj medzi Poznaňou a Varšavou. Výpadky zasiahli 12 staníc vrátane hlavných uzlov vo Varšave, v Krakove, v Gdansku či v Poznani a spojení do Nemecka.
Podľa úradu cestujúci čelili problémom so stornovaním lístkov, vrátením peňazí, ako aj s nutnosťou kupovať si nové cestovné lístky, čo pre nich znamenalo dodatočné náklady. Sťažnosti smerovali tiež ku kvalite zákazníckeho servisu dopravcu.
RegioJet odôvodnil zrušenie spojov organizačnými problémami, UTK však zdôraznil, že zodpovednosť za zabezpečenie dopravy nesie dopravca. Podľa úradu oznámenie cestovného poriadku a predaj lístkov vytvárajú právny záväzok zabezpečiť prepravu cestujúcich.
Úrad zároveň uviedol, že ani informovanie o zrušení spojov či následné vrátenie peňazí nezbavuje dopravcu zodpovednosti za nesplnenie povinností.
Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Dopravca môže požiadať o jeho opätovné preskúmanie alebo podať žalobu na správny súd. UTK môže v samostatnom konaní uložiť pokutu až do výšky dvoch percent ročného obratu spoločnosti.
Spoločnosť RegioJet informovala agentúru PAP, že rozhodnutie úradu zatiaľ nedostala. „Po jeho doručení a podrobnom preskúmaní jeho obsahu rozhodneme o ďalšom postupe,“ uviedol dopravca.