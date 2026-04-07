Obžalovaného Daniela B., ktorého Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v marci neprávoplatne odsúdil pre viaceré extrémistické trestné činy, majú v utorok prepustiť z väzby na slobodu.
S informáciou prišiel denník SME, podľa ktorého o tom v utorok rozhodol Najvyšší súd SR na neverejnom zasadnutí.
Daniela B. uznal 10. marca Špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinného zo všetkých skutkov obžaloby, ktoré sa týkajú viacerých extrémistických trestných činov. Súd mu uložil úhrnný podmienečný trest odňatia slobody na tri roky so skúšobnou dobou na štyri roky. Prokurátor Michal Stanislav aj Daniel B. sa odvolali voči všetkým výrokom rozsudku. ŠTS zároveň prepustil obžalovaného z väzby na slobodu, avšak prokurátor podal voči jeho rozhodnutiu sťažnosť. Daniel B. tak ostal vo väzbe až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR.