Obchodný reťazec TEDi sťahuje z predaja výrobok, ktorý označili za nebezpečný.
Informoval o tom na svojom webe s tým, že ide o plyšovú hračku „THEMONSTERS“. Podľa obchodu v nej našli zvýšenú hodnotu zmäkčovadiel DEHP a DBP.
Informácie o výrobku
- Názov: Plyšová hračka „THEMONSTERS“,
- EAN: 78008003951000001000,
- V predaji: od 29.07.2025 do 05.11.2025.
TEDi sťahuje z predaja nebezpečný výrobok, hrozí poškodenie zdravia; Foto: tedi.com
Vo výrobku zistili nebezpečné látky
Ako informuje TEDi, skúšky výrobkov v nich preukázali zvýšené množstvo zmäkčovadiel DEHP a DBP. „Tieto látky môžu byť nebezpečné pre zdravie, a preto sa tieto výrobky neodporúča používať,“ informuje reťazec.
Látky DEHP a DBP patria do skupiny ftalátov. Výskum zverejnený v americkom vestníku National Library of Medicine pritom dokazuje, že ich kombinácia narušuje metabolizmus cukru u potkanov.
Ftaláty okrem toho znižujú citlivosť na inzulín a z dlhodobého hľadiska poškodzujú pankreas. Ich účinok je najvýraznejší pri súčasnom pôsobení.
„Pokiaľ nám je známe, táto štúdia je prvá, ktorá dokazuje, že kombinovaný účinok týchto dvoch ftalátov ovplyvňuje metabolizmus glukózy a inzulínovú rezistenciu oveľa viac ako samostatné pôsobenie každého z nich.“
Výrobok nepoužívajte, radí predajca
V prípade, že ste si hračku už kúpili, môžete ju vrátiť na pobočke TEDi. Zamestnanci vám zaň vrátia kúpnu cenu 10 eur, alebo vám poskytnú náhradu za iný tovar. Zakúpený výrobok by ste nemali používať.
„Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti,“ dodal reťazec. Ďalšie informácie môžete zistiť na telefónnom čísle +421 248 255 100 alebo na mailovej adrese [email protected].
Z trhu stiahli aj čajový set, hrozí poškodenie orgánov
TEDi aj v polovici februára informoval o ďalšom nebezpečnom stiahnutom výrobku. Čajový set pre deti totiž podľa neho obsahuje malé časti. „Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ spresnil reťazec.
Ak ste si výrobok predtým už zakúpili, reťazec vyzýva na jeho vrátenie v predajni. „Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 5,00 eur alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke,“ informoval TEDi.