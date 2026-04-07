Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizovala prípravu výstavby baterkárne pri Šuranoch.
Slovensku by sa zišla baterkáreň, ale tak, ako prebieha celý proces prípravy a realizácie tohto projektu, sa to podľa poslanca Karola Galeka (SaS) robiť nemá. Na tlačovej besede v utorok liberáli vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby pravdivo informoval o tom, v akom stave je táto investícia, alebo minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal povedať, že investícia nebude.
Ako Galek pripomenul, investícia mala byť spustená pôvodne v januári 2027, ale na mieste stavby je informácia, že by to malo byť už v júni tohto roka. „Ako chcú za dva mesiace dokončiť stavbu, cesty, ako chcú zabezpečiť, aby tam mohla byť dovezená samotná technológia a v januári začatá výroba batérií?“ spýtal sa poslanec. Podľa neho Taraba hovorí o meškaní stavby 13 mesiacov a spochybňuje investíciu ako celok.
Podľa memoranda o porozumení v súvislosti s investíciou baterkárne, pokračoval Galek, má MH Invest zaplatiť Slovenskej energetickej a prenosovej sústave a Západoslovenskej distribučnej dokopy 85 miliónov eur, aby mohli byť napojené na sieť. „V situácii, keď nemáme ešte ani len vydané posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), je otvorených 44 otázok a požiadaviek zo strany ministerstva životného prostredia,“ povedal Galek. Podľa neho pripojenie na sieť by si mal zafinancovať čínsky investor Gotion.
Navyše, táto investícia má byť podporená z verejných zdrojov. Slovensko má pomôcť čínskemu investorovi sumou 200 miliónov eur. Z toho 150 miliónov eur má ísť na samotnú investíciu a 50 miliónov eur na daňové úľavy.
Podľa SaS sa potvrdzuje, že projekt sprevádzajú nejasnosti, meškanie a podozrenia z obchádzania pravidiel. Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková pripomenula, že ide o jedinú veľkú zahraničnú investíciu, ktorú vláda zatiaľ ohlásila. „Baterkáreň v Šuranoch mala byť vlajkovou loďou Ficovej vlády. My sme už pred mesiacmi upozorňovali na množstvo nejasností a rizík. Dnes sa ukazuje, že sme mali pravdu - a potvrdzuje to aj minister Taraba, ktorý hovorí o 13-mesačnom meškaní a o tom, že investor nedodal kľúčové dokumenty,“ uviedla.
Podľa nej je situácia ešte vážnejšia. „Kľúčový proces EIA sa za celý rok prakticky neposunul a zo 44 požiadaviek nebola splnená ani jedna. Na jednej strane počúvame, že investor už montuje konštrukciu, na druhej strane nemáme základné povolenia. Toto je chaos, ktorý vyvoláva zásadné otázky,“ podotkla Bajo Holečková.
Zároveň upozornila na podozrenia z manipulácie s údajmi. „Máme k dispozícii konkrétne dáta o chemickej látke NMP, ktorá má závažné vplyvy na zdravie - ide o látku s reprodukčnou toxicitou. V rôznych fázach povoľovania sa pracuje s úplne odlišnými údajmi. Pýtame sa, kde je pravda? Koľko tejto látky sa bude reálne spracovávať a koľko unikne do ovzdušia?“ dodala poslankyňa.