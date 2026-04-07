Juraj C., obžalovaný v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), sa má 29. apríla postaviť pred odvolací súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho súdu (NS) SR.
Obžalovaného Juraj C., ktorý 15. mája 2024 v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, uznal minulý rok v októbri Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici za vinného zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Za to ho odsúdil na 21 rokov väzenia. Obžalovaný sa voči rozsudku odvolal.
Za teroristický útok hrozilo Jurajovi C. doživotie. ŠTS však využil mimoriadne zmierňovacie ustanovenia, pričom spodnou hranicou, na ktorú mohol pri tomto trestnom čine ísť, bolo 20 rokov. Predseda senátu spodnú hranicu sadzby zdôvodnil tým, že obžalovaný je človek s vyšším vekom, bezúhonný a zdravotne nie je celkom v poriadku.
Juraj C. počas procesu na prvostupňovom súde tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Útočník na predsedu vlády vystrelil päťkrát a spôsobil mu viaceré zranenia.