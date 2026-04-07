Takmer polovica Maďarov sa domnieva, že vládna strana Fidesz by mohla zmanipulovať parlamentné voľby, ktoré budú v nedeľu 12. apríla.
Podstatne viac maďarských voličov sa pritom obáva ruského zasahovania do procesu volieb, než ukrajinského. Uviedol to v utorok server telex.hu s odvolaním sa na výsledky prieskumu inštitútu Medián, podľa ktorého prevažná väčšina Maďarov odmieta využitie videí vytvorených alebo manipulovaných umelou inteligenciou na politické ciele, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Volebným podvodom zo strany Fideszu si je istých 37 percent opýtaných a 12 percent si je takmer istých, pričom 30 percent označilo túto otázku za vylúčenú a šesť percent za takmer vylúčenú.
Volebný podvod zo strany TISZA očakáva s istotou 15 percent respondentov a štyri percentá s takmer istotou, kým 60 percent Maďarov takúto možnosť vylučuje a desať percent si myslí, že je to takmer vylúčené.
Až 48 percent opýtaných uviedlo názor, že Rusko plánuje ovplyvniť maďarské voľby, kým vplyvu Ukrajiny sa obáva 26 percent, vplyvu Spojených štátov 24 percent a vplyvu inštitúcií Európskej únie 24 percent Maďarov.
Podľa výsledkov štúdie Mediánu, ktorú si objednala agentúra Political Capital, sú maďarskí voliči v súčasnosti menej vnímaví k politickým mýtom strany Fidesz než kedysi.
Až 48 percent opýtaných v tomto prieskume očakáva volebné víťazstvo opozičnej strany TISZA, zatiaľ čo 35 percent voličov predpokladá, že väčšinu v parlamente získa Fidesz.