Od utorkového večera až do stredy (8. 4.) rána treba v horských oblastiach rátať s mohutnou víchricou. Horská záchranná služba preto neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne.
Na webovej stránke uviedla, že až do stredy do 6.00 h sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu, čo je silná až mohutná víchrica. Vietor tejto intenzity podľa HZS predstavuje zvýšené nebezpečenstvo, najmä pre turistiku, lyžovanie či horolezectvo a podobne.
Výstraha druhého stupňa, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav, platí pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica a Brezno.