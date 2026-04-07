Americký raper Offset, známy z hiphopového zoskupenia Migos, bol v pondelok postrelený, pričom momentálne sa nachádza v stabilizovanom stave. Podľa informácií od jeho hovorcu bol urýchlene ošetrený v nemocnici a zostáva pod prísnym dozorom lekárov, hoci presné detaily o jeho zdravotnom stave zatiaľ nie sú známe.
Zásah polície a zadržanie podozrivých
K samotnej streľbe malo dôjsť v okrese Seminole, ktorý priamo susedí s floridským mestom Orlando. Miestna polícia vo svojej oficiálnej správe potvrdila, že v pondelok večer utrpela jedna osoba zranenia, ktoré ju bezprostredne neohrozovali na živote, hoci jej presnú identitu zatiaľ z taktických dôvodov odmietla zverejniť. V súvislosti s násilným činom však strážcovia zákona už zadržali dve podozrivé osoby a celý incident naďalej intenzívne vyšetrujú. „Miesto je bezpečné a verejnosť nie je ohrozená,“ ubezpečila polícia vo svojom vyhlásení zneklidnených miestnych obyvateľov.
Rodinné pomery a temná minulosť skupiny
Známy hudobník je bývalým manželom populárnej americkej raperky Cardi B, s ktorou spoločne vychovávajú tri deti. Dvojica sa tajne zosobášila ešte v septembri 2017, no v roku 2024 speváčka oficiálne oznámila, že podala žiadosť o rozvod. Offset v súčasnosti pôsobí v hudobnom due Migos spoločne s raperom Quavom, no toto zoskupenie bolo pôvodne triom. Ich tretí člen, raper Takeoff, prišiel totiž tragicky o život vo veku 28 rokov, keď rovnako podľahol zraneniam, ktoré utrpel na následky smrteľnej streľby.