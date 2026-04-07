Americký viceprezident J. D. Vance odletel v pondelok večer do Maďarska, aby priamo na mieste vyjadril silnú podporu administratívy prezidenta Donalda Trumpa tamojšiemu premiérovi Viktorovi Orbánovi. Táto významná diplomatická návšteva sa uskutočňuje len krátko pred víkendovými parlamentnými voľbami v krajine.
Rozhovory o Ukrajine a prejav o spolupráci
Pred samotným odletom z Andrewsovej leteckej základne viceprezident novinárom načrtol hlavné okruhy pripravovaných rokovaní. „Budeme hovoriť o rôznych témach týkajúcich sa vzťahov medzi USA a Maďarskom. Samozrejme, Európa, Ukrajina a ďalšie otázky budú zohrávať významnú úlohu,“ priblížil J. D. Vance ciele svojej cesty. Podľa oficiálnych informácií z jeho kancelárie má okrem bilaterálneho stretnutia s maďarským premiérom vystúpiť aj so špeciálnym prejavom venovaným bohatej spolupráci medzi oboma krajinami. Ako pripomína agentúra AFP, 41-ročný americký konzervatívec patrí v rámci súčasnej administratívy k najostrejším kritikom centristických či progresívnych vlád v Európe a zároveň sa profiluje ako jeden z najvýraznejších podporovateľov tamojších krajne pravicových strán.
Otvorená podpora a zmena tradícií
Aktuálna návšteva je jasným prejavom americkej podpory Viktorovi Orbánovi v záverečnej fáze napätej predvolebnej kampane. Od nedávneho návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu totiž nová administratíva viditeľne upustila od tradičnej diplomatickej zdržanlivosti, ktorú si predchádzajúce americké vlády prísne zachovávali v prípade zahraničných volieb. Namiesto toho Spojené štáty v súčasnosti otvorene podporujú lídrov, ktorých považujú za ideologicky a diplomaticky blízkych. Ešte v polovici februára navštívil Budapešť aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý vtedy maďarskému spojencovi poprial úspech. „Môžem s istotou povedať, že prezident Trump je pevne odhodlaný podporovať váš úspech, lebo váš úspech je aj naším úspechom,“ uviedol vtedy Rubio. Samotný prezident Trump navyše už v marci prostredníctvom siete Truth Social vyzval maďarských voličov, aby v nadchádzajúcich voľbách hlasovali za súčasného predsedu vlády.