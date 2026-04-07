Britská vláda v súčasnosti intenzívne prehodnocuje, či by mal byť americký raper Kanye West vôbec vpustený na územie Spojeného kráľovstva. Jeho plánované vystúpenie na letnom londýnskom festivale Wireless totiž vyvolalo obrovskú vlnu kritiky pre jeho opakované antisemitské výroky. Po rozhodnutí organizátorov angažovať kontroverzného speváka, známeho aj pod menom Ye, ako hlavnú hviezdu podujatia, už zrušilo svoje sponzorstvo niekoľko veľkých firiem vrátane nápojových gigantov Pepsi a Diageo.
Politický tlak a hrozba straty víz
Britský premiér Keir Starmer už predtým označil možnosť, že by kontroverzný hudobník vystúpil na festivale, za hlboko znepokojujúcu. Vláda má pritom legislatívnu právomoc zakázať cudzincom vstup do Británie v prípade, ak by ich prítomnosť nebola vo verejnom záujme. Do diskusie sa zapojila aj ministerka školstva Bridget Phillipsonová, podľa ktorej boli Westove predchádzajúce vyjadrenia absolútne odporné. „Takýto druh nenávisti, bigotnosti či antisemitizmu je neprijateľný u neho, ani u kohokoľvek iného,“ uviedla s tým, že raper by sa na festivale jednoznačne nemal objaviť. Otázke prípadného zablokovania víz sa však vyhla a zatiaľ na ňu nereagovalo ani ministerstvo vnútra. K prísnemu postupu a odmietnutiu víz tak vládny kabinet priamo vyzvala opozičná konzervatívna strana, keďže „umožniť niekomu s jeho minulosťou vystúpiť na veľkej verejnej udalosti vysiela zlý signál“. Umelca predtým odmietli vpustiť do Austrálie, ktorá mu zrušila víza po vydaní piesne Heil Hitler v máji minulého roka.
Výzvy na bojkot a obhajoba promotéra
Samotné oznámenie o účasti Westa vyvolalo okamžitú kritiku zo strany viacerých židovských organizácií i starostu Londýna Sadiqa Khana. Mimovládna organizácia Campaign Against Antisemitism verejne vyzvala na sociálnej sieti premiéra, aby nezostal len pasívnym divákom a rázne zakázal raperovi vstup do krajiny. Napriek obrovskému tlaku sa jeden z promotérov hudobného podujatia Melvin Benn rozhodol umelca obhajovať s tým, že kritici by mali zvážiť svoje rýchle pohoršovanie sa. Zároveň ich požiadal „odpustiť mu a dať mu šancu, ako som sa to rozhodol urobiť ja“. Samotný americký raper následne vyjadril ľútosť nad svojím správaním a pripísal ho svojej bipolárnej poruche. Jeho európske turné však sprevádzajú vážne kontroverzie už od začiatku, čo potvrdzujú aj slová starostu Marseille Benoïta Payana. Ten vyhlásil, že raper nie je vítaný ani na plánovanom júnovom koncerte v tomto francúzskom meste.