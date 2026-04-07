Štyria astronauti historickej misie Artemis 2 zažili počas preletu okolo Mesiaca očakávaný výpadok komunikácie, počas ktorého ich vedci z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) nedokázali na určitý čas vôbec kontaktovať. Napäté divadlo vo vesmíre spojené so stratou signálu trvalo približne 40 minút, pričom posádka zároveň prekonala historický vzdialenostný rekord. O priebehu dôležitej fázy letu informovala TASR na základe správy agentúry AFP.
Očakávané ticho a emotívne odkazy
Tesne pred tým, ako sa kozmická loď Orion dostala nad odvrátenú stranu Mesiaca a definitívne stratila spojenie so Zemou, zanechala posádka emotívny odkaz. „Uvidíme sa na druhej strane. Stále budeme cítiť vašu lásku zo Zeme, a všetkých vás tam dole na Zemi a okolo nej, milujeme z Mesiaca,“ povedal pred výpadkom astronaut Victor Glover. Po približne štyridsaťminútovom mrazivom tichu sa spojenie s riadiacim strediskom NASA úspešne obnovilo. „Vždy si vyberieme Zem, vždy si vyberieme jeden druhého,“ vyhlásila astronautka Christina Kochová vo svojom prvom vyjadrení bezprostredne po nadviazaní signálu. Posádka počas tohto úseku vykonávala viac ako šesťhodinové detailné pozorovanie Mesiaca a dokumentovala jeho povrch, ktorý bol doteraz prebádaný najmä prostredníctvom fotografií robotických sond.
Zatmenie Slnka a prelomenie rekordu
Profesor astronómie Derek Buzasi označil tento izolovaný čas astronautov v hlbokom vesmíre za vzrušujúci, no zároveň tak trochu desivý. Pripomenul, že k podobne napätým situáciám dochádzalo aj počas slávnych misií Apollo v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. „Všetci sme vtedy trochu zatajili dych,“ dodal k momentom bez spojenia. Krátko pred definitívnym koncom obletu astronauti navyše zažili aj úchvatné zatmenie Slnka, keď sa naša hviezda skryla priamo za Mesiac. Posádka misie Artemis 2 sa práve v týchto chvíľach dostala najďalej od našej domovskej planéty, čím prekonala predchádzajúci rekord legendárnej misie Apollo 13 z roku 1970. Kým tá sa od Zeme vzdialila na 400 171 kilometrov, Artemis 2 tento míľnik prekonala o ďalších 6606 kilometrov. Loď Orion sa po úspešnom oblete prirodzenej družice vydá na spiatočnú cestu, pričom by mala pristáť v piatok v noci pacifického času vo vodách Tichého oceánu.