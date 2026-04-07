Americký prezident Donald Trump v pondelok ostro vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené zničiť všetky iránske mosty a elektrárne v priebehu štyroch hodín, pokiaľ Teherán urýchlene nedodrží jeho ultimátum a neotvorí Hormuzský prieliv. Iránska armáda na jeho slová okamžite reagovala s tým, že podobná arogantná rétorika jej bojovníkov v prebiehajúcom konflikte na Blízkom východe rozhodne nezastaví. O ďalšej eskalácii napätia informovala TASR na základe správ svetových agentúr DPA, Reuters, AFP a AP.
Hrozba zničenia infraštruktúry a odpoveď Teheránu
Šéf Bieleho domu na pondelkovej tlačovej konferencii nenechal nikoho na pochybách o pripravenosti amerických síl masívne zasiahnuť voči kritickej infraštruktúre. „Máme plán. Vďaka sile našej armády, každý most v Iráne bude zničený do zajtrajšej polnoci, každá elektráreň v Iráne bude mimo prevádzky, bude horieť, vybuchovať a už nikdy nebude použiteľná. Myslím tým úplné zničenie do polnoci, stane sa to v priebehu štyroch hodín, ak by sme chceli,“ odkázal Trump do Teheránu. Reakcia iránskeho velenia na seba nenechala dlho čakať. Hovorca operačného veliteľstva iránskej armády Chatam al-Anbijá vo vysielaní štátnej televízie túto výzvu rázne odmietol. „Nevhodná, arogantná rétorika a bezdôvodné hrozby bludného amerického prezidenta nemajú žiadny vplyv na pokračovanie ofenzívnych a drvivých operácií bojovníkov islamu proti americkým a sionistickým nepriateľom,“ uviedol hovorca tamojších ozbrojených síl.
Predĺžené ultimátum a výzva na odpor
Americký líder dal Iránu pôvodne už v sobotu ultimátum na ukončenie blokády strategického prielivu do 48 hodín, no v nedeľu tento termín predĺžil až do utorka večera washingtonského času. Napriek ostrej vojenskej rétorike však Trump potvrdil, že diplomatické rokovania medzi krajinami naďalej pokračujú a Washington komunikuje s aktívnym a ochotným partnerom na iránskej strane. Prezident zároveň opätovne vyzval bežných Iráncov, aby sa odvážne postavili tamojšiemu režimu, hoci plne chápe obrovské bezpečnostné riziká, ktoré im hrozia. „Mali by to urobiť, hoci následky sú obrovské. Bolo im povedané: ‚Ak budete protestovať, budete okamžite zastrelení‘,“ dodal na záver novinárom k mimoriadne náročnej situácii civilistov v krajine.