Štyria astronauti prelomovej misie Artemis 2 sa v pondelok počas preletu okolo Mesiaca dostali ďalej do hlbokého vesmíru ako ktokoľvek pred nimi. Podarilo sa im tak prekonať viac ako polstoročný rekord, ktorý patril legendárnemu letu Apollo 13. O dosiahnutí tohto historického míľnika pre ľudstvo informoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).
Nové rekordy a lunárna sféra vplyvu
Predchádzajúci vzdialenostný rekord vytvorila posádka misie Apollo 13 ešte v roku 1970, kedy sa od Zeme vzdialila na približne 400-tisíc kilometrov. Súčasná posádka misie Artemis 2 by tento historický zápis mala v najbližších hodinách prekonať o viac ako 6600 kilometrov, vďaka čomu sa od domovskej planéty vzdiali až na neuveriteľných 406 778 kilometrov. Samotná kozmická loď Orion sa v pondelok úspešne dostala do takzvanej lunárnej sféry vplyvu, čo v praxi znamená, že gravitácia Mesiaca na ňu už pôsobí podstatne silnejšie ako zemská príťažlivosť. Hlavným cieľom aktuálnej fázy letu je vykonať bezpečný prelet okolo našej prirodzenej družice po takzvanej dráhe voľného návratu. Modul Orion pritom priamo nevstúpi na obežnú dráhu Mesiaca, ale len preletí nad jeho odvrátenou stranou vo výške približne 7500 kilometrov a následne sa výlučne vplyvom gravitácie vydá na spiatočnú cestu.
Priebeh misie a očakávané pristátie
Misia Artemis 2, ktorej posádku tvoria ostrieľaní americkí astronauti Victor Glover, Christina Kochová, Reid Wiseman a ich kanadský kolega Jeremy Hansen, odštartovala prvého apríla z floridského Mysu Canaveral. Už približne 24 hodín po úspešnom štarte opustila špeciálnym manévrom obežnú dráhu Zeme a nabrala kurz k Mesiacu. Kozmická loď Orion sa po jeho oblete vydá bezpečne späť k Zemi, pričom podľa aktuálneho harmonogramu NASA by mala posádka pristáť vo vodách Tichého oceánu v piatok pacifického času, čo v prepočte znamená v noci na sobotu stredoeurópskeho letného času (SELČ).