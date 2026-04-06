Predseda vlády Robert Fico po veľkonočných sviatkoch vystúpil s rozsiahlym vyhlásením, v ktorom vyjadril obavy z vývoja medzinárodnej situácie, skritizoval opozíciu za údajnú sabotáž vládnej politiky a opätovne zaútočil na ukrajinské politické vedenie.
Obavy z globálnej krízy
Premiér označil súčasnú medzinárodnú situáciu za mimoriadne vážnu. Podľa jeho slov hrozí nielen hospodársky pokles a zdražovanie pohonných hmôt, ale aj ohrozenie mierového života a bezpečnosti. Vyjadril znepokojenie nad vývojom konfliktu v Iráne, do ktorého sú zapojené Spojené štáty, a nad rastúcimi cenami ropy a plynu na svetových trhoch.
V súvislosti s energetickou situáciou Fico uviedol, že vláda v spolupráci so Slovnaftom pracuje na tom, aby ceny pohonných hmôt na Slovensku zostali medzi najnižšími v rámci EÚ. Spolu s Maďarskom sa podľa vlastných slov zasadzuje za obnovenie prevádzky ropovodu Družba.
Tvrdá kritika Ukrajiny a EÚ
Premiér výrazne skritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za útoky na energetickú infraštruktúru, ktoré podľa neho poškodzujú energetickú bezpečnosť celej Európy. Pripomenul prerušenie dodávok plynu, odpojenie Slovenska a Maďarska od ropy a zničenie plynovodu Nord Stream, ktoré pripisuje Ukrajine. Označil za nepochopiteľné, že EÚ napriek tomu plánuje poskytnúť Ukrajine vojnovú pôžičku vo výške 90 miliárd eur a že Zelenskyj bol vyznamenaný v Európskom parlamente.
Kritiku smeroval aj na Európsku komisiu, ktorej vyčítal „svetové rekordy v neschopnosti a ideologickej zaslepenosti". Zároveň upozornil na pokrytectvo zo strany západoeurópskych krajín, ktoré podľa neho kritizujú Slovensko za nákup ruskej energie, no samy zvyšujú dovoz ruského skvapalneného plynu.
Pripomienka oslobodenia a ochrana mieru
Fico avizoval, že sa v stredu zúčastní spomienkového podujatia na Slavíne pri príležitosti výročia oslobodenia Bratislavy. V najbližších týždňoch plánuje navštíviť koncentračný tábor v Dachau, 9. mája sa chystá do Moskvy na Deň víťazstva a v júni do Normandie. V tejto súvislosti otvoril otázku posilnenia právnej ochrany mieru, vrátane prípadného zakotvenia ochrany mieru v ústave.
Opozíciu obvinil z „tichej občianskej vojny"
Značnú časť vyhlásenia premiér venoval kritike opozície. Obvinil ju z vedenia „skrytej občianskej vojny" proti vláde a z toho, že nepredkladá žiadne riešenia pre aktuálnu krízu. Citoval pritom lídra opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, ktorý podľa Fica vyhlásil, že „úlohou opozície je škodiť". Voľby v roku 2027 podľa premiéra nebudú o výmene vlády, ale o zachovaní suverenity Slovenska a slobody prejavu.
Rozpad NATO a budúcnosť bezpečnostnej architektúry
Premiér tiež reagoval na rozhodnutie amerického prezidenta rozpustiť NATO. Upozornil, že na túto možnosť dlhodobo upozorňoval, a vyzval koaličných partnerov na spoluprácu pri hľadaní miesta Slovenska v novovznikajúcom svetovom poriadku. Prisľúbil, že strana Smer-SSD nebude koaličných partnerov z rozhodovania o kľúčových otázkach vylučovať.
Medzi opatreniami na zmiernenie dopadov krízy Fico spomenul ďalšie cenové zvýhodnenie vlakovej a autobusovej dopravy s cieľom znížiť spotrebu pohonných hmôt. O konkrétnych krokoch sa má rokovať na najbližšej koaličnej rade a následne na zasadnutí vlády.