Na rozsiahlej záchrannej misii posádky americkej stíhačky F-15E, ktorú zostrelili v piatok nad územím Iránu, sa podieľalo celkovo viac ako 170 vojenských lietadiel. Detaily mimoriadne náročnej operácie v pondelok priblížil americký prezident Donald Trump, ktorý zároveň zopakoval svoje nekompromisné ultimátum a pohrozil zničením celej blízkovýchodnej krajiny.
Masívna záchranná misia
Šéf Bieleho domu na tlačovej konferencii v Bielom dome novinárom detailne vysvetlil, že pri operácii na vyslobodenie prvého člena posádky bolo nasadených 21 lietadiel a pri druhej záchrannej misii až 155 strojov. Počas mimoriadne náročnej akcie však dve transportné lietadlá uviazli v púštnom piesku a americké sily ich museli priamo na mieste vyhodiť do vzduchu, aby sa nedostali do rúk nepriateľa. „V úchvatnej ukážke zručnosti a precíznosti, smrteľnosti a sily sa americká armáda dostala do oblasti, do skutočnej oblasti, zapojila sa do bojov s nepriateľom, zachránila uviaznutého dôstojníka, zničila všetky hrozby a opustila iránske územie bez akýchkoľvek strát,“ opísal Trump úspešnú záchrannú misiu amerických síl.
Hrozba zničenia a stupňujúce sa útoky
Okrem záchrany pilotov sa americký líder venoval aj ďalšiemu vojenskému postupu voči Teheránu a uviedol, že celý Irán by mohol byť v utorok po uplynutí jeho predĺženého ultimáta úplne zničený. „Celá krajina by mohla byť zničená za jednu noc a tá noc by mohla byť zajtra,“ zdôraznil s odkazom na svoju požiadavku na okamžité ukončenie blokády Hormuzského prielivu do utorkového večera, pri ktorej predtým hovoril o zosypaní pekla. K eskalácii konfliktu sa na konferencii vyjadril aj americký minister obrany Pete Hegseth. Ten dôrazne varoval, že už v pondelok dôjde k doposiaľ najväčšiemu počtu útokov od prvého dňa operácie, pričom v utorok by mala intenzita vojenských úderov ešte viac stúpnuť.