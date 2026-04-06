V noci z pondelka na utorok zasiahne značnú časť slovenského územia mráz, pričom situáciu na horách skomplikuje aj mimoriadne silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti zverejnil na svojom webe výstrahy prvého a druhého stupňa. Počasie tak najbližšie hodiny predstavuje hrozbu nielen pre horských turistov, ale predovšetkým pre rozvíjajúcu sa jarnú vegetáciu.
Ohrozená vegetácia a pokles teplôt
Výstrahy prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období by mali vstúpiť do platnosti presne o polnoci a predbežne potrvajú až do utorkového rána. Týkajú sa takmer celého územia Slovenska s výnimkou niektorých okresov Prešovského, Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja, a rovnako aj celého Žilinského kraja. Meteorológovia v ohrozených oblastiach očakávajú pokles teploty vo výške dvoch metrov nad povrchom na nulu až mínus dva stupne Celzia. „Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu,“ varovali odborníci zo SHMÚ pestovateľov a záhradkárov pred možnými škodami na úrode.
Víchrica v horských oblastiach
Okrem nízkych teplôt už od pondelkového večera komplikuje počasie na severe krajiny aj prudký vietor. Výstrahy pred silným vetrom na horách platia v hornatých oblastiach okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. SHMÚ v týchto lokalitách očakáva vietor, ktorý môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo už predstavuje silu víchrice. Počas utorkového podvečera môže tento živel navyše ešte viac zosilnieť, z tohto dôvodu pre spomínané horské oblasti následne vstúpi do platnosti prísnejší druhý stupeň výstrah.