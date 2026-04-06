Americký prezident Donald Trump posúdil najnovší návrh na 45-dňové prímerie s Iránom, pričom ho označil za nedostačujúci, no zároveň za veľmi významný krok vpred. Podľa šéfa Bieleho domu diplomatické rokovania naďalej pokračujú a Washington momentálne komunikuje s rozumnými ľuďmi v iránskej vláde. O vyjadreniach amerického lídra informovala TASR na základe správ agentúry AFP a televízií BBC a Sky News.
Významný krok a noví vodcovia
Svoje aktuálne postoje k blízkovýchodnému konfliktu prezentoval prezident novinárom počas veľkonočného podujatia priamo v Bielom dome. „Je to významný návrh, je to významný krok. Nie je to dosť dobré, ale je to veľmi významný krok vpred,“ odpovedal Trump na novinárske otázky s tým, že sprostredkovatelia v týchto chvíľach naďalej intenzívne rokujú. Vojna by sa podľa jeho slov mohla skončiť veľmi rýchlo, ak iránska vláda urobí to, čo sa od nej očakáva. Americký prezident v tejto súvislosti poznamenal, že noví lídri blízkovýchodnej krajiny sú oveľa menej radikálni v porovnaní so svojimi predchodcami, ktorí boli zabití počas prebiehajúcich bojov.
Konečný termín a osud pilotov
Agentúra Reuters s odvolaním sa na Trumpove slová zároveň potvrdila, že termín na uzavretie dohody a otvorenie Hormuzského prielivu, ktorý stanovil na utorok, zostáva konečný. Novinári sa šéfa Bieleho domu pýtali aj na jeho nedeľný príspevok na sociálnej sieti Truth Social, v ktorom v súvislosti s ultimátom použil vulgárne výrazy. „Len aby som vyjadril svoj názor,“ stroho obhájil svoju ostrú rétoriku. Okrem toho potvrdil, že obom americkým pilotom zo zostreleného lietadla v Iráne sa darí dobre. Trumpove optimistickejšie vyjadrenia o rokovaniach však prišli len krátko po tom, ako iránska štátna tlačová agentúra IRNA oficiálne oznámila, že Teherán návrh na dočasné prímerie odmietol a naďalej žiada len trvalé ukončenie vojny.