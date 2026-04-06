Irán kategoricky odmietol najnovší medzinárodný návrh na dočasné prímerie a žiada trvalé ukončenie prebiehajúcej vojny. Svoje požiadavky zhrnul do obsiahlej desaťbodovej odpovede, ktorú oznámil prostredníctvom sprostredkovateľov z Pakistanu. Informáciu v pondelok priniesla oficiálna iránska tlačová agentúra IRNA, pričom dohodu o dočasnom zložení zbraní s najväčšou pravdepodobnosťou neschválil ani americký prezident Donald Trump.
Desaťbodová odpoveď a jasné požiadavky
Iránska strana doručila svoje striktné stanovisko v priamej nadväznosti na víkendové diplomatické aktivity zamerané na upokojenie situácie. „Irán oznámil Pakistanu svoju odpoveď na americký návrh na ukončenie vojny. V tejto odpovedi, formulovanej v desiatich bodoch, Irán odmietol prímerie a trvá na tom, že je potrebné definitívne ukončiť konflikt,“ citovala štátna agentúra IRNA oficiálny postoj Teheránu. Okrem samotného ukončenia ozbrojených bojov na Blízkom východe žiada Irán vo svojej odpovedi napríklad aj zavedenie špeciálneho protokolu o bezpečnej plavbe cez strategický Hormuzský prieliv či okamžité zrušenie dlhodobých medzinárodných protiiránskych sankcií.
Snahy mediátorov a postoj Washingtonu
Samotný návrh na uzavretie obmedzeného 45-dňového prímeria a znovuotvorenie zablokovaného Hormuzského prielivu poslali Iránu a Spojeným štátom americkým egyptskí, pakistanskí a tureckí sprostredkovatelia ešte počas nedele. Ich primárnym cieľom bolo nájsť aspoň dočasný spôsob, ako zastaviť ničivú vojnu. Kým Teherán návrh oficiálne odmietol pre jeho krátkodobý charakter, úspech sa podľa všetkého nedostavil ani za oceánom. Podľa zdroja agentúry AFP z prostredia Bieleho domu síce americká administratíva dohodu o prímerí zvažovala, no prezident Donald Trump tento návrh zrejme napokon neschválil. Washington tak bude vo vojne s Teheránom naďalej naplno pokračovať.