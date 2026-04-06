Sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong v pondelok prekvapivo ocenila oficiálnu ľútosť, ktorú vyjadril Soul v súvislosti s januárovým vniknutím dronov na územie KĽDR. Krok juhokórejského prezidenta I Če-mjonga označila za veľmi šťastné a múdre správanie. K zmierneniu diplomatického napätia dochádza po tom, čo Južná Kórea priznala prekvapivé výsledky vyšetrovania spomínaného hraničného incidentu neďaleko mesta Kesong.
Priznanie viny a prejav ľútosti
Soul pôvodne akúkoľvek oficiálnu účasť na januárovom incidente rázne popieral a tamojšie úrady dlho naznačovali, že ho zapríčinili výlučne neukáznení civilisti. Prezident I Če-mjong však v pondelok verejne potvrdil, že vyšetrovanie definitívne preukázalo priame zapojenie vládnych zložiek. Do incidentu bol podľa jeho slov zapojený úradník národnej spravodajskej služby a vojak v aktívnej službe. „Vyjadrujeme Severnej Kórei poľutovanie nad zbytočným vojenským napätím, ktoré spôsobili nezodpovedné a bezohľadné činy niektorých jednotlivcov,“ vyhlásil juhokórejský líder na zasadnutí vlády. Zároveň zdôraznil, že tamojšia ústava prísne zakazuje súkromným osobám konať spôsobom, ktorý by mohol akokoľvek provokovať severného suseda.
Zmierlivý tón s prísnym varovaním
Severokórejská strana prijala toto verejné priznanie nezvyčajne ústretovo. Kim Jo-čong vo vyhlásení zverejnenom štátnou agentúrou KCNA uviedla, že samotný severokórejský vodca Kim Čong-un vnímal slová juhokórejského prezidenta ako prejav postoja skutočne úprimného a veľkorysého človeka. „Prezident Kórejskej republiky osobne vyjadril ľútosť a hovoril o opatreniach na zabránenie opakovaniu. Naša vláda to ocenila ako veľmi šťastné a múdre správanie v jej vlastnom záujme,“ tlmočila postoj Pchjongjangu Kim Jo-čong. Napriek tomuto diplomatickému otepleniu však mocná sestra severokórejského diktátora na záver opätovne varovala Soul, aby okamžite prestal s akoukoľvek bezohľadnou provokáciou voči KĽDR a zdržal sa ďalších pokusov o akýkoľvek kontakt.