Gubernátor ruskej Nižnonovgorodskej oblasti Gleb Nikitin vyhlásil tvrdý boj proti kriticky klesajúcej pôrodnosti v regióne. Na špeciálnej konferencii s názvom „Rezervy pre zvýšenie pôrodnosti“, kde o probléme diskutoval s lekármi, psychológmi, zástupcami občianskych organizácií a duchovenstvom, predstavil plán na drastické obmedzenie umelých prerušení tehotenstva. Podľa jeho slov si krajina potraty na želanie už jednoducho nemôže dovoliť. O situácii informovala TASR na základe správy nezávislého denníka Novaja gazeta Europe.
Boj proti potratom a ponuka od štátu
Gubernátor na konferencii uviedol, že počet potratov v regionálnych štátnych klinikách sa v roku 2025 podarilo znížiť o tretinu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom za posledné desaťročie ide až o päťnásobný pokles. „Áno, sú to naše malé víťazstvá, ale to nestačí. V krajine je kritická situácia a povoľovať potraty na želanie je príliš veľký luxus. Našou úlohou je snažiť sa takéto prípady vylúčiť. Nie zákazmi, ale kvalitnou starostlivosťou a zodpovednosťou,“ zhodnotil Nikitin. Rapídne sa už znížil aj počet súkromných kliník s licenciou na vykonávanie týchto zákrokov – kým začiatkom roka ich bolo 55, v súčasnosti ich funguje len deväť. „Sme pripravení prevziať úlohu otca, ak žena porodila a nechce byť matkou – vychováme dieťa. Ale nedovolím, aby sa na potratoch robil biznis,“ zdôraznil gubernátor. Zostávajúce súkromné kliniky musia ženám podľa neho bezpodmienečne poskytovať rozsiahlu psychologickú, sociálnu a právnu podporu, aby zistili pravé dôvody ich rozhodnutia. Umelé prerušenie tehotenstva by sa tak malo v regióne po novom vykonávať predovšetkým na základe zdravotných indikácií.
Demografická kríza v regióne
Samotná Nižnonovgorodská oblasť dlhodobo bojuje s mimoriadne nepriaznivou demografickou krivkou a vykazuje najnižšiu pôrodnosť v celom rozsiahlom Povolžskom federálnom okruhu. V roku 2024 tam na jednu ženu pripadalo v priemere len 1,28 dieťaťa. Celoruský priemer je podľa oficiálnych štatistík a údajov Svetovej banky len o niečo vyšší, keď v roku 2023 dosahoval úroveň približne 1,41 dieťaťa na ženu. Odborníci pritom upozorňujú, že na prirodzené zachovanie populácie bez silného prisťahovalectva by musela miera pôrodnosti dlhodobo dosahovať hodnotu viac ako 2,1 dieťaťa na jednu ženu.