Spojené štáty americké zvažujú návrh na uzavretie 45-dňového prímeria s Iránom. Ako však pre agentúru AFP potvrdil predstaviteľ Bieleho domu, americký prezident Donald Trump tento krok zatiaľ neschválil a Washington vo vojenskej operácii voči Teheránu naďalej naplno pokračuje. Informáciu priniesla TASR s odvolaním sa na viaceré zahraničné médiá.
Návrh sprostredkovateľov a pokračujúca operácia
Návrh na dočasné zastavenie bojov na Blízkom východe pochádza podľa informácií agentúry AP od egyptských, pakistanských a tureckých mediátorov. Tí ho mali doručiť iránskemu ministrovi zahraničných vecí Abbásovi Arákčímu a americkému vyslancovi pre Blízky východ Steveovi Witkoffovi ešte v nedeľu neskoro večer. Americká administratíva priznáva, že o týchto snahách vie, no k dohode zatiaľ nedošlo. „Je to jeden z mnohých nápadov a prezident ho neschválil. Operácia Epic Fury pokračuje,“ uviedol pre agentúru AFP nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu k prebiehajúcej vojenskej ofenzíve.
Iránske požiadavky a očakávaný prejav
Iránska strana na diplomatické aktivity zareagovala s tým, že už detailne sformulovala svoje vlastné postoje a požiadavky k najnovším návrhom na prímerie. Hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí v pondelok oznámil, že Teherán ich tlmočil druhej strane práve prostredníctvom spomínaných sprostredkovateľov. Definitívne stanovisko a ďalší postup Spojených štátov by mali byť jasnejšie už čoskoro, keďže prezident Donald Trump sa plánuje k vývoju konfliktu podrobnejšie vyjadriť na naplánovanej tlačovej konferencii o 19.00 h stredoeurópskeho letného času.