Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v pondelok dôrazne varoval, že prebiehajúce vojenské útoky v bezprostrednej blízkosti iránskej jadrovej elektrárne v Búšehri predstavujú extrémne reálne nebezpečenstvo pre jadrovú bezpečnosť. Zariadenia tohto typu by podľa neho nikdy nemali byť terčom úderov a útoky musia okamžite prestať. O vyhrotenej situácii a stanovisku agentúry informovala TASR na základe správ agentúry AFP a televízie Sky News.
Hrozba radiologickej havárie a obete
Samotná agentúra na sociálnej platforme X upozornila, že pokračujúca vojenská aktivita priamo ohrozuje nielen Irán, ale aj širšie okolie. „Generálny riaditeľ MAAE opäť varuje, že pokračujúca vojenská aktivita v blízkosti elektrárne by mohla spôsobiť závažnú radiologickú haváriu so škodlivými dôsledkami pre ľudí a životné prostredie v Iráne aj inde,“ uviedla MAAE vo svojom vyhlásení. Od začiatku prebiehajúceho konfliktu na Blízkom východe, ktorý trvá už vyše päť týždňov, bola elektráreň v Búšehri terčom útokov už štyrikrát. Ten zatiaľ posledný zaznamenali v sobotu 4. apríla, pričom si tento úder vyžiadal život jedného člena bezpečnostného personálu elektrárne a ďalším spôsobil zranenia.
Zásah len desiatky metrov od areálu
Zástupcovia MAAE v pondelok zároveň spresnili, že nedávne vojenské údery sa odohrali v extrémnej blízkosti kritickej infraštruktúry. „Na základe nezávislej analýzy nových satelitných snímok a podrobnej znalosti lokality môže MAAE potvrdiť nedávne dopady vojenských útokov v blízkosti iránskej jadrovej elektrárne v Búšehri, vrátane jedného, ktorý zasiahol miesto vzdialené len 75 metrov od hraníc areálu,“ potvrdila agentúra s dôležitým dodatkom, že samotná elektráreň nateraz poškodená nebola. Napriek tomu vedenie MAAE opätovne vyzvalo všetky strany, aby sa vyhli akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k nepredvídateľnej jadrovej katastrofe.