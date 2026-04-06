Polícia vyšetruje mimoriadne tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa odohrala v noci z nedele na pondelok pri obci Jablonica v okrese Senica. Nešťastie si vyžiadalo život len 16-ročného dievčaťa a 22-ročného muža, pričom ďalšie tri osoby utrpeli zranenia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tragédii informovalo prostredníctvom sociálnej siete.
Náraz do stromov a horiace auto
Podľa predbežných informácií z miesta činu len osemnásťročný vodič osobného automobilu pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky. Pri prejazde ľavotočivou zákrutou nezvládol riadenie a s vozidlom vyšiel mimo cesty vpravo, kde prudko narazil do stromov. Bezprostredne po silnom náraze začalo auto horieť. Vo vozidle sa v tom čase viezlo celkovo päť mladých ľudí, z toho tri dievčatá. Okrem spomínaných dvoch obetí, ktoré zraneniam na mieste podľahli, transportovali záchranári do nemocnice ďalšie tri zranené osoby vo veku 16 a 17 rokov.
Vyšetrovanie a apel na mladých vodičov
Strážcovia zákona bezprostredne po nehode podrobili mladého vodiča dychovej skúške i orientačnému testu na prítomnosť omamných látok, pričom oba výsledky boli negatívne. „Vzhľadom na závažnosť udalosti si prípad prevzala senická vyšetrovateľka, ktorá začala vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženie na zdraví,“ ozrejmili zástupcovia polície. Presné príčiny a všetky okolnosti tejto tragickej nehody budú predmetom ďalšieho rozsiahleho vyšetrovania. Polícia v tejto súvislosti dôrazne apeluje na mladých a menej skúsených vodičov, aby pri šoférovaní nikdy nepodceňovali situáciu a zbytočne nevystavovali seba ani svojich spolucestujúcich smrteľnému riziku.