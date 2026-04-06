Počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov výrazne rastie riziko nadmerného pitia alkoholu, a to predovšetkým u neskúsených mladistvých a ľudí liečiacich sa zo závislostí. Hoci štatistiky celkovo nenaznačujú dramatické zhoršenie situácie, nebezpečenstvo sa skrýva v zaužívaných tradíciách a silnom spoločenskom tlaku. Pre TASR na to upozornil riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.
Spoločenský tlak a rizikové tradície
Zvýšenému riziku a silnému pokušeniu čelia počas sviatkov najmä ľudia, ktorí sa v minulosti liečili zo závislosti a dlhodobo abstinujú. Odborník pripomína, že hoci z prísne cirkevného pohľadu sa Veľká noc s alkoholom vôbec nespája, v spoločnosti sa táto nezdravá tradícia hlboko zakorenila. „Vidíme však, že viac exponovaní sú ľudia, ktorí sa liečili zo závislosti a dlhodobo abstinujú. Spoločenský tlak je totiž stále relatívne silný, keďže sviatky sú vnímané ako čas relaxu spojený s konzumáciou alkoholu,“ priblížil Okruhlica. Riziko sa znásobuje najmä počas tradičných obchôdzok v rodinách. „Veľká noc sa spája s oblievačkou, šibaním a popritom sa ponúka alkohol. Alkohol sa pritom ponúka aj v rodinách, kde sa dodržiavajú tieto tradície, takže ide o obdobie so zvýšeným rizikom a aj vyšším počtom opitých,“ dodal k téme sviatočných zvykov.
Kolapsy neskúsených tínedžerov
Dôsledky tohto spoločenského nastavenia sa následne naplno prejavujú na nemocničných urgentných príjmoch, kde končia najmä mladí chlapci. Podľa Okruhlicu je paradoxné, že opitosť u tínedžerov sa počas Veľkej noci toleruje oveľa viac než v bežné dni. Najrizikovejšou skupinou sú chlapci vo veku približne 14 až 15 rokov, ktorí s alkoholom nemajú takmer žiadne skúsenosti. „Ide často o chlapcov, ktorí alkohol buď nepili vôbec, alebo len symbolicky. Pri oblievačke prechádzajú od jedného domu k druhému, všade dostanú ponúknutý alkohol, a organizmus to nezvládne,“ zdôraznil riaditeľ centra s dôrazným varovaním, že takéto nezodpovedné nalievanie mladistvým môže viesť k veľmi ťažkej otrave alkoholom a v krajných prípadoch aj k fatálnym tragickým následkom.