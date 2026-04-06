Iránske revolučné gardy (IRGC) oficiálne oznámili, že pri pondelkovom americko-izraelskom útoku zahynul šéf ich spravodajskej služby Madžíd Chademí. Počas ranných náletov, ktoré cielili aj na obytné oblasti a univerzitný kampus v okolí hlavného mesta Teherán, prišlo o život viac ako 25 ľudí. Informácie priniesla agentúra AP na základe vyjadrení iránskych úradov.
Úmrtie generálmajora a desiatky obetí
Samotné miesto, kde prišiel vysokopostavený veliteľ o život, revolučné gardy presne nespresnili. Správu o jeho smrti však okamžite zverejnili prostredníctvom sociálnych sietí. „Generálmajor Madžíd Chademí, mocný a vzdelaný šéf spravodajskej služby Zboru islamských revolučných gárd, bol dnes na úsvite umučený pri zločinnom teroristickom útoku americko-sionistického nepriateľa,“ uviedli IRGC vo svojom emotívnom príspevku na platforme Telegram. Súbežne s týmto útokom zasiahlo Teherán a jeho predmestia viacero ďalších ranných náletov, ktoré si v obytných zónach vyžiadali vyše dve desiatky obetí na životoch.
Terčom bola aj sankciovaná univerzita
Jeden z náletov bol podľa zverejnených správ zameraný priamo na Teheránsku technologickú univerzitu Šaríf, ako aj na neďaleké miesto distribúcie zemného plynu. Iránske médiá v tejto súvislosti informovali o rozsiahlom poškodení univerzitných budov. Bezprostredný vojenský cieľ útoku v areáli však nie je úplne jasný, keďže priestory sú v súčasnosti prázdne v dôsledku vojnového stavu, ktorý prinútil všetky školy v krajine prejsť na online výučbu. Spomínaná technologická univerzita je však dlhodobo pod drobnohľadom medzinárodného spoločenstva. Viaceré krajiny na ňu už v minulosti uvalili prísne sankcie pre jej úzku spoluprácu s ozbrojenými zložkami, a to predovšetkým na kontroverznom programe vývoja balistických rakiet, ktorý priamo kontrolujú práve revolučné gardy.