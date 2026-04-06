Na severe Slovenska platia počas pondelka výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ich vyhlásil pre viaceré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja, pričom v priebehu dňa sa k nim na niekoľko hodín pridajú aj výstrahy pre viaceré lokality južného a východného Slovenska. Informovali o tom meteorológovia prostredníctvom svojho oficiálneho webu.
Nebezpečenstvo pre turistiku na horách
Výstrahy pre horské oblasti sa týkajú predovšetkým okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V týchto vysokohorských polohách môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedli odborníci so zreteľom najmä na pešiu turistiku či horolezectvo. Prvý stupeň výstrah predbežne platí do utorkového večera, pričom následne by ho mala vystriedať ešte prísnejšia výstraha druhého stupňa.
Popoludňajšie nárazy na juhu a východe
So silnejším vetrom treba predovšetkým počas poludnia a popoludní počítať aj vo väčšine okresov Košického a Nitrianskeho kraja. Odborníci zo SHMÚ očakávajú, že jeho rýchlosť tu bude v nárazoch dosahovať 65 až 70 kilometrov za hodinu. Výstrahy prvého stupňa začnú na tomto území platiť úderom dvanástej hodiny a predbežne zostanú v platnosti do sedemnástej, respektíve v niektorých okresoch až do osemnástej hodiny. Ústav v tejto súvislosti upozornil, že hoci je takáto rýchlosť vetra na jar pomerne bežná, naďalej predstavuje potenciálne riziko a môže spôsobiť materiálne škody menšieho rozsahu.